Silvia González: “el señor Espartaco Marín debería ir preso”

La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas criticó al legislador provincial y afirmó que debió haber sido detenido por 24 horas. “Tenemos que darnos cuenta de la impunidad que tenemos. Acá la justicia es una cosa para lo que es un tipo con dinero, con acceso y poder, todos son intocables”, afirmó.

La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, criticó duramente al diputado provincial Espartaco Marín por violar la cuarentena y conducir luego de haber tomado bebidas alcohólicas: el alcohotest le dio 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre.









“Debemos dejarnos de tanta impunidad. Basta. Nosotros llevamos diecisiete o dieciocho años con esta lucha, con lo que nos ha costado, con todos los años de sacrificio enorme, para que se nos rían en la cara de esta manera”, dijo en declaraciones radiales.

“Cualquier hijo de vecino, hace la mínima cosa de lo que hizo este hombre votado por parte del gobierno lo paga y cómo paga”, agregó. “La verdad es todo increíble, es más de lo mismo”, se lamentó la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas.

“Tenemos así en la cara todos que darnos cuenta de la impunidad y la justicia que tenemos. Acá la justicia es una cosa para lo que es un tipo con dinero, con acceso y poder, todos son intocables. Cualquier ciudadano medio tiene que soportar desde la brutalidad policial, el acoso, el sentirse acorralado por determinadas circunstancias. Estoy muy mal”, dijo.

“Yo no voy a decir quien ha sido la persona, pero durante la época de la pandemia atendimos a mucha gente y niños que han quedado huérfanos por siniestros viales. Huérfanos de padre y de madre. En medio de toda esta pandemia, hemos tenido niños que quedaron sin su madre y el padre que ni siquiera fue asistido con una bolsa de comida, salió a robar y le dieron cinco años. Hace menos de dos semanas, hubo un dictamen, del caso Hotz, alguien que terminó con la vida de siete personas y en el juicio, iba a170 kilómetros, pero terminó a 95 kilómetros y queda libre”, criticó en afirmaciones a periodistas de Radio Noticias.

“Eso me pasa, me pasa que veo lo que ve cualquier ciudadano de a pie, en esta ciudad y en este país. Esto no debe quedar en el repudio y más. Acá las cosas siguen pasando, porque hay un montón de cómplices en lo que está sucediendo”, afirmó.

“No puede ser que estamos pidiendo una Ley de Víctimas desde hace dos años y no sea efectiva en la Cámara de Diputados. No puede que estamos pidiendo que se trabaje en protocolos de siniestros viales, de la época del doctor Tierno, cuando era ministro y no se hacen. Porque si se hicieran los protocolos como se hacen, el señor, doctor Espartaco Marín, si se respetaran los protocolos como se tienen que respetar, estaría preso. Estaría detenido, mínimo 24 horas porque es un peligro para la sociedad misma”, dijo. “Les pregunto: ¿con qué cara voy a ir a una escuela, como hemos trabajado durante años y cuando le decimos a los pibes que si toman, llamen un taxi?, No puedo más”, se lamentó.



Foto de Manifestación de Estrellas Amarillas, Facebook.

