Escrache a local de ropa: el CEC reclamó que paguen la totalidad de los salarios

Este viernes se realizó una manifestación frente al local de Le Utthe, en reclamo del pago del 100% de los salarios de abril. Desde la empresa, criticaron la medida, previa al Día del Padre y aseguran que “el gremio no representa a las y los empleados”. Luego de la protesta gremial, la empresa se comprometió a pagar en septiembre, la parte que falta abonar de los salarios de abril.

El subsecretario general del Centro Empleados de Comercio, participó esta mañana de un escrache al local de Le Utthe, ubicado en Gil 272 de Santa Rosa. “En el mes de abril firmamos con la Cámara de Comercio un compromiso del 100% del pago de los haberes y Le Utthe, se considera una princesa en el comercio local y se niega a pagarles la totalidad de los salarios de abril”.









“Hemos tenido diálogo con el gerente de la sucursal varias veces, hemos tenido audiencias, hemos sido amenazados por el abogado, que es de Bragado y han amenazado a los trabajadores, que los obligan a firmar notas en contra del sindicato”, denunció el dirigente gremial a Plan B.

“Nosotros tenemos diálogo con los trabajadores y sabemos que necesitan esa parte del sueldo y hay una legislación vigente que manifiesta que el 100% de los salario se deben pagar. Son nueve trabajadores y la medida de fuerza va a seguir hasta que la empresa se comprometa con el pago”, agregó.

“El sindicato no está exigiendo el pago ya de la diferencia salarial y le habíamos ofrecido un pago a futuro para agosto o septiembre y se esperaba una propuesta de la empresa, que lo único que ha hecho es presionar a los trabajadores, como hace ahora (Genoni hacía referencia a unos carteles que podían leerse en el loca que decían ‘no nos representan’), y de alguna manera, agredir al sindicato”, dijo.

—¿Qué porcentaje han dejado de pagar a las y los empleados?

—Tenemos hoy una quita del 25% y estamos viendo qué van a hacer. Lo que queremos es un compromiso firmado de pago, de que la empresa realmente pague. La empresa dice que si va a pagar la diferencia, nos retiramos.

—¿La empresa recibe el ATP?

—Recibe el ATP, ha sacado ayuda financiera y no respeta el convenio de pago que se firmó de pago al 100%.

—¿Ellos aducen alguna crisis?

—El gerente que está al lado mío, nos contó la situación financiera. A la empresa la entendemos y le planteamos, él es un empleado igual que todos, y por eso le ofrecimos la posibilidad de un pago a agosto o septiembre, que se comprometan a pagarlo. El gremio no ha obtenido una sola oferta, respecto a ese pago.

—¿La medida de fuerza en qué consiste?

—Nosotros nos manifestamos. La gente puede entrar a comprar y los trabajdores, trabajar, no hay problema.

Por su parte, el gerente de Le Utthe, Nicolás Merchán, dijo que “lo primero que les quiero decir es que el Centro Empleados de Comercio, no nos representa en esta manifestación. Nosotros ayer llevamos una nota al ministerio de Trabajo, en Relaciones Laborales, donde los nueve empleados de la sucursal firmaron en contra de la medida que está tomando Rodrigo Genoni en este momento”.

“Nosotros queremos trabajar. Así no se puede trabajar. La empresa en abril se adhirió al acuerdo entre el Sindicato Empleado de Comercio, la FAECYS, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, avalado por el gobierno, donde a los empleados se le podía descontar hasta un 25% del sueldo”, manifestó.

“Nos preguntó la empresa, todo el personal de acá estuvo de acuerdo y de hecho la empresa nos descontó el 12%. Estuvimos 45 días sin venir a trabajar y en mayo empezamos a laburar normalmente”, dijo el gerente. “Nosotros no estuvimos ningún inconveniente con eso y Rodrigo lo sabe perfectamente”, agregó.

“Entonces, que nos venga a hacer este desastre que nos están haciendo, en la situación en la que está la empresa a nivel país, en una fecha como hoy, que es una fecha de venta. Ahí lo pueden ver ustedes, los empleados están con carteles que dicen que ellos (por el sindicato) no nos representan en este punto”, dijo.

—¿Cuándo les descontaron el 12%?

—En el sueldo de abril. Fue solo esa vez y estuvimos todos de acuerdo.

—El gremio argumenta que hay un acuerdo local entre comerciantes y gremio para no reducir salarios…

—Perfecto, sí. Se hizo un acto donde la empresa se comprometió a devolver, no a nosotros, sino en todo el país, a devolver esa diferencia, entre septiembre y octubre.

—Rodrigo planteaba que ustedes habían presionado a los empleados para que manifestaran que el gremio no los representaba…

—Si quieren llamo a los empleados. Somos todos empleados, nadie nos presionó. Nosotros entendemos la situación y medianamente pudimos abrir. La empresa tiene 60 sucursales en el país y de las cuales, la gran mayoría, están vendiendo por WhatsApp.

—¿Puede haber despidos por esta situación económica?

—No, nosotros no despedimos a ningún personal. Por eso, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. El Centro de Empleados de Comercio en este punto, nos están jodiendo la fuente de trabajo, no nos representa. Así no se puede trabajar.

Compromiso de pago por parte de la empresa

El subsecretario del CEC, Rodrigo Genoni, se comunicó con Plan B Noticias, luego de participar de la protesta y confirmó que el presidente del local de ropas, Carlos Bielsa, se comprometió a pagar en septiembre, la parte de los salarios que faltan del mes de abril.

