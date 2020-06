Banderazo: Cambiemos hegemoniza la marcha contra Alberto Fernández en Santa Rosa (FOTOS)

Con la presencia de dirigentes de primera línea del macrismo, se manifestaron desde las 16 horas por las calles de la ciudad.









Una importante manifestación se llevó a cabo esta tarde en distintos puntos del país, como parte de la convocatoria al Banderazo por Vicentín, que fue hegemonizado por la oposición bajo la premisa de la defensa de la propiedad privada.

En Santa Rosa, entre el grupo de manifestantes, se pudo ver a los integrantes del bloque de diputados de Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, Matías Traba, Martín Ardohain, y los ex legisladores Maximiliano Aliaga y la radical Delia Brown, viuda de Berhongaray.

La movilización fue acompañada por personas que se oponen a la privatizar de Vicentín. En caravana recorrieron las calles de la ciudad. Un primer grupo se concentró en Roque S. Peña y Ameghino. Luego subieron a los vehículos Plaza pasando por Casa de Gobierno y la Plaza San Martín.

También estuvieron Enrique Juan, ex titular del PAMI y hoy asesor del concejal Marcelo Guerrero, y José Vazquez, del MoFePa.

En representación del sector agro, estuvieron el expresidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Andrés Souto, y Victor Tapié, actual presidente de esa entidad.

Una de las voces que recogió Plan B fue la del diputado Matías Traba, quien aseguró “el banderazo refleja el descontento de la gente con el accionar del gobierno nacional».

«Es una muestra de supervivencia de la sociedad, mostrando el apoyo a la institucionalidad y contra el avasallamiento del derecho a la propiedad privada con la intervención de Vicentín. Un apoyo a los derechos constitucionales de toda la sociedad”, expresó el legislador de Propuesta Federal.

Traba dijo que al reclamo además se suma “el cansancio de la gente del encierro, aunque en La Pampa tenemos una situación especial, el aislamiento genera hartazgo”, aunque reiteró que “es más un apoyo a la constitución”.

“Yo no se si la gente apoya a la empresa en particular. Lo que hay que analizar es los derechos de los ciudadanos de no ver avasallada la propiedad privada. Hoy es Vicentín”, aseveró el integrante del MID.

Sobre la consolidación de un lugar de oposición al gobierno del Frente de Todos, el diputado pampeano dijo que “estamos en un bloque unidos que es Propuesta Federal, y que representa al sector agrícola ganadero, al empresario, al comerciante, a profesionales, es un bloque fuerte que se está mostrando como oposición al accionar del gobierno nacional”.

Respecto de la posibilidad de la continuidad de las protestas, Traba consideró que “si el Estado sigue actuando de esta manera, la gente va a seguir reaccionando y reclamando por sus derechos, lo cual me parece perfecto. Es una muestra acabada del hastío y a supervivencia por sus derechos”, finalizó.

