Escándalo: sin barbijo, gerente de un supermercado amenazó a inspector por casos de COVID-19 en el local

Sucedió en una sucursal del supermercado ubicada en el partido bonaerense de Lanús. “Acá terminamos mal, hoy voy en cana. Olvidate del respeto, no nos van a cerrar la sucursal”, dijo el gerente del local.

Una sucursal de la cadena Coto se convirtió en escenario de un escándalo, luego de que se confirmaron 10 casos positivos de coronavirus entre los empleados. Cuando los inspectores llegaron al lugar para disponer el cierre del local, ubicado en el en el partido bonaerense de Lanús, tuvieron que lidiar con la actitud agresiva Eduardo Bufalo, el jefe de operaciones del establecimiento.









En un video que se viralizó en redes sociales, se ve a Bufalo a los gritos mientras los inspectores proceden a cerrar el supermercado en cuestión. «Listo. ¡Hoy voy en cana! ¡Hoy voy en cana, Tito! ¡Hoy voy en cana! Esto termina mal. ¡No van a cerrar la sucursal, Tito! ¡No la vas a cerrar, como que me llamo Bufalo!”, grita el hombre mientras habla por teléfono sin usar barbijo.

La violenta reacción del jefe de operaciones del Coto Lanús para resistir una orden de clausura municipal tras detectar 10 casos de Covid en el sector carnicería. Lo apodan «El Búfalo». Ya había estado involucrado en el hallazgo de un arsenal en el Coto de Paternal. pic.twitter.com/HreBYOoQue — Mauro Szeta (@mauroszeta) June 22, 2020

Cuando el inspector le pidió que no le grite en la cara, el jefe de operaciones arremetió: «Te voy a gritar donde se me cante, no la cerrás porque estás cometiendo un grave error». «Olvidate del respeto, se terminó porque vos no me respetas», sentenció.

Según denunciaron los delegados sindicales, Bufalo “es el encargado de coordinar las patotas que envía Alfredo Coto para amenazar a los trabajadores que hacen reclamos”.

Bufalo ya estuvo involucrado en un confuso episodio ocurrido en una sucursal de Coto de La Paternal donde se encontró un arsenal de armas en 2017. Por esa causa, Alfredo Coto y su hijo Germán fueron acusados de tenencia ilegítima de explosivos y otras armas que estaban en dicho supermercado. Cuando lo indagaron, Coto le adjudicó la responsabilidad a su Gerente de Operaciones, Eduardo Bufalo, y señaló en su defensa que el arsenal hallado era para prevenir eventuales saqueos a sus supermercados.

Cabe recordar que según el expediente, en el lugar se encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases MM RIOT CS SMOCK, 29 armas -27 de fuego y dos de lanzamiento- 3.886 municiones, un revólver doble acción calibre 38 a nombre de Alfredo Coto, una ametralladora UZI 9 milímetros a nombre de su hijo (Germán Coto), 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal sin número visible, un silenciador y nueve escudos antitumultos.

