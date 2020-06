Habló el camionero: “es mentira, no sabía que mi compañero tenía coronavirus”

El sábado el gobierno de La Pampa informó que se aisló a 14 personas porque un transportista había estado en contacto con un caso positivo en CABA, y cuando vino a la provincia, compartió una comida con sus compañeros de trabajo.

El camionero, indignado, salió al aire por “La Mañana de la Radio” por LU 100 AM 1040 / FM 102.5 para desmentir las acusaciones que se le hicieron y denunciar discriminación.

El mismo se identificó al aire y dijo que “es mentira lo que se dice, yo no sabía que mi compañero tenía coronavirus. Lo vi el jueves en el depósito de Buenos Aires y el viernes a la madrugada regresé a la provincia”. Plan B no repite sus datos personales por cuestiones de privacidad de la persona y su familia.

“Él se sintió mal y se presentó en un hospital. Al otro día le dijeron que estaba contagiado, pero yo ya estaba en La Pampa. Me avisaron el sábado a la mañana y la comida la habíamos hecho en el transporte el viernes”, añadió.

“El jueves cuando estuvimos juntos estaba trabajando normalmente. A la salida del trabajo, se sintió mal y fue al médico. Mucho después tuvo el resultado y ni bien supo, el sábado nos avisó a los que habíamos estado con él”, señaló.

Anticipó que “dicen que el gobierno me inició una causa y a mí nadie me notificó de nada. Voy a accionar contra los que escriben cualquier cosa en Facebook, sean periodistas o lo que sean. A mi me están discriminando y me tratan como a un delincuente”, se quejó.

Por último indicó que “además de mis compañeros de trabajo, estuve con mi mujer. Pero a ella no la aislaron. A nadie le hicieron hisopado, solo nos aislaron a los 14 en hoteles”.

El sábado pasado, el gobierno de La Pampa informó oficialmente que luego de la intervención por el caso del camionero que tuvo contacto estrecho con un caso positivo, se le inició una causa penal. Suponen que sabía y no informó. Esta mañana, el camionero fue contundente:

“es mentira, y lo puedo demostrar con los tickets de peajes. Llegué el viernes y el compañero de trabajo recién se enteró el sábado que tenía coronavirus”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios