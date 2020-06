Calentamiento global: Se registraron 38°C en el círculo polar ártico

A Verkhoyansk, un pueblo con 1200 habitantes a 5.000 kilómetros de Moscú en pleno círculo polar ártico se la conoce por ser una de las ciudades más frías del mundo. Sus temperaturas medias oscilan entre los -46,2 °C de enero y los 15,2 °C de julio. Pero este sábado, pocos días antes del comienzo del este verano del hemisferio norte, se registró un máximo de 38 grados. Si los resultados se verifican, estamos ante la temperatura más alta registrada jamás al norte del Círculo Polar. Por Bruno Matarazzo, para ANRed.

El libro Guinness ya le reconoció a la población la amplitud de temperatura más extrema del mundo, con 68 grados centígrados bajo cero y una alta anterior de 37,2°.

Este aumento en la temperatura tiene un impacto directo en el ecosistema, provocando incendios forestales e inundaciones producidas por el derretimiento acelerado de la nieve, glaciares y suelos congelados (permafrost) presentes en estas latitudes.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó una serie de tweets sobre la impacto que podrían tener estos fenómenos y advirtiendo que las poblaciones indígenas podrían ser las más afectadas por las inundaciones. Además advierten sobre un mayor riesgo de enfermedades de origen acuático debido a que a estas temperaturas el agua se vuelve un medio más propicio para la proliferación de bacterias, señaló A

Por otro lado, se menciona el riesgo que esto implica para las especies animales que dependen de la presencia del hielo y para el medioambiente en general, ya que estas masas de hielo contienen en su interior gas metano que es liberado al producirse el deshielo.

