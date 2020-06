Dirigente peronista dice que fue “mal interpretado” y pide disculpas

El presidente de Unidad Básica Villa Alonso, Oscar Christensen, envió un comunicado a Plan B Noticias, tras la publicación de este medio sobre un posteo que escribió el sábado en la red social Facebook.

En el posteo, Christensen se había referido al programa La Noche de Mirtha y también había hecho comentarios a los que defendían Vicentin.

El dirigente le escribió a este medio y textualmente señaló lo siguiente:

Ante la mala interpretación de un posteo que realicé en Facebook que fuera publicado por ese medio y lo que el mismo generó en algunos sectores de la sociedad, es mi obligación y deber pedir disculpas a quienes haya ofendido con un párrafo que no fue claro. Soy una persona pacífica, democrática y respetuosa de todas las ideologías; jamás promovería la violencia o cualquier acción que llevara a dañar a una persona.

Quienes utilizaron ese posteo para hacer política partidaria no me conocen; y quiero recordarles que el odio no conduce a nada, simplemente nubla la razón.

Nuevamente, pedir disculpas a quienes pude haber molestado con ese último párrafo que no fue claro.

Atentamente

Oscar Christensen

