Brindesi explicó por qué abandonó Comunidad Organizada

El diputado provincial abandonó el bloque de CO el 12 de junio pasado. Lo hizo sin dar explicaciones. Hoy se develaron: diferencias con Tierno y por el cargo en Pampetrol.

“Fue una decisión que no me hubiera gustado tomar, pero lamentablemente no me quedaba otra. Ya veníamos con algunas divergencias anteriores y llega una que colma y hace tomar la decisión”, dijo Luis Pedro Brindesi









“El viernes 12, en si es la diputada Fonseca y el doctor Tierno, quienes faltan al compromiso que teníamos al nombrar en los pliegos de Pampetrol al doctor Javier Horacio Díaz, un dirigente opositor a nuestro partido”, añadió en declaraciones a LU 100.

“Eso no se podía aceptar, me lo planteaba la gente que nos votó. Ellos quisieron mantener la postura de nombrar a Javier Díaz. Si esa persona no hubiera ido por otro partido, tal vez habríamos llegado a un concejal en Pico y dos en Santa Rosa”, especuló.

“En cuanto a ideas comulgo con muchas de las que tiene Tierno pero no con su forma de trabajar, que es la de imponer las cosas. Todas las decisiones tienen que ser las que él dice y no va con mi forma de trabajar, que es la del consenso y el diálogo”, explicó.

“Habíamos quedado también que no íbamos a criticar a nadie, que no íbamos a perder tiempo en eso, y lo que veía yo es que Tierno estaba continuamente criticando a la gestión anterior”, lamentó.

Mencionó “la situación que pasó con Cristina Lezcano, también fue una situación que no me gustó la postura de Tierno. Son una serie de situaciones por las que llegué a tomar esta decisión”.

– Y el documento que firmó donde se comprometió a no irse a otro bloque o formar bloque aparte, ¿qué va a suceder?

– Para mí no va a pasar nada. Los primeros en faltar al compromiso fueron ellos cuando nombran a una persona que era ajena al partido, que nos enfrentó en General Pico. No desconozco lo que firmé, pero ante esta situación no me quedaba otra que presentar la renuncia a Comunidad Organizada.

– ¿Cuál es su situación hoy?

– He formado un bloque nuevo que se llama Movimiento Productivo Pampeano, y de acá en adelante, veremos. Eso que firmé ante Comunidad Organizada no tiene validez en la Legislatura ni en la Justicia Electoral

