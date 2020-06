Durango: “Cristina no estás sola”

La senadora del Bloque Frente de Todos, Norma Durango, en el inicio de la sesión especial remota de esta tarde formuló una cuestión de privilegio en su nombre y de todo su bloque contra las expresiones violentas del conductor de radio Baby Etchecopar









La senadora pampeana, Norma Durango, repudió los agravios del conductor en un programa televisivo contra la presidenta de la Cámara Alta, Crístina Fernández de Kirchner.

La senadora explicó que “fueron declaraciones agraviantes contra la vicepresidenta de la Nación y por ende a la investidura de este cuerpo” y recordó que “siempre que recibimos en la Banca de la Mujer denuncias que tienen como destinatarias a las mujeres, nos oponemos y solidarizamos. Todas las manifestaciones de violencia son repudiables e injustificables, no justificaremos a quien las realice”.

Durango expresó “quiero referirme a un hecho que excedió todos los límites y es en sí mismo, un compendio de todo lo que está mal, y que debemos desaprobar y denunciar todas las mujeres, más allá de la postura política que nos contenga.

El sábado, en horario central en un programa de televisión, hubo una referencia a la vicepresidenta de la nación. «Una referencia violenta, agresiva, patologizante y muy humillante», remarcó la pampeana.

«Quienes compartían el programa lo escucharon tranquilamente y aprobaron con su silencio, o su asentimiento estos dichos. Ya sabemos que quién calla, otorga», apuntó.

«No lo vamos a tolerar, las mujeres de este bloque y no lo toleran más los movimientos feministas. Hemos dicho aquí en otras circunstancias y lo reiteramos hoy: si tocan a una, ¡¡nos tocan a todas!», exclamó.

«Porque mientras nosotras venimos alzando la voz para hacer oír nuestro reclamo de igualdad, equidad, paridad y no violencia, hay en nuestro país un machismo, arraigado, autoritario y violento que en estas expresiones hacia la vicepresidenta, mostró una vez más el desprecio que sienten por nosotras las mujeres», dijo la titular de la Banca de la Mujer.

«Y no es casual que semejante desprecio sea hacia la ex presidenta de las y los Argentinos, como tampoco es casual que sea contra una mujer. No, porque no es la primera vez, y porque claramente es un modo de vernos y de tratarnos. Descalificando, desde el odio, con agravios, con violencia política y violencia mediática», resaltó la senadora.

«El sábado se refirieron con nombre y apellido a Cristina Kirchner, diciendo cosas que no quiero repetir en este lugar. Me avergüenzo de repetirlas. Podría sí, analizar cada palabra de ese mensaje misogino, pero sólo me voy a detener en dos cuestiones», expresó Durango.

Y trazó un paralelo con los ataque contra Eva Duarte: «La primera, esta manía histórica de patologizarnos, ya lo hicieron con Evita y ahora lo hacen con Cristina. Viva el cáncer! Le escribieron a Eva. Ella es el cáncer! Le gritan a Cristina», señaló.

Durango recordó que «quienes hemos transitado esta enfermedad y yo soy una de ellas, y sabemos lo difícil y doloroso que es atravesar el cáncer, no podemos menos que con todas nuestras fuerzas desaprobar esta patraña!».

«La segunda cuestión a la que quiero referirme en particular, es esto de calificarla desde la falta de compañía. “Es una mujer sola”, dicen para señalarla como incompleta, como desprotegida. Otro estigma que se repite!», apuntó la senadora del Frente de Todos.

«Igual y más allá de ser obviamente una falacia, la cantidad de voces de rechazo a esta estigmatización que se escucharon en estas horas, marca que usted señora presidenta no está sola», añadió.

Además hizo referencia al respaldo que tuvo la fórmula al señalar que «la cantidad de votos que recibió, también lo dice con meridiana claridad. Y todas y todos desde este bloque la acompañamos con admiración, con afecto y con muchísimo cariño, por lo tanto no está sola señora Presidenta. No queremos más violentos en ningún lugar, en los medios de comunicación tampoco».

«La intolerancia y el odio no aportan al diálogo político en beneficio de la Democracia, por el contrario lo complican todo», manifestó la presidenta de la Banca de la Mujer y convocó al repudio general de las expresiones contra Fernández de Kirchner.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios