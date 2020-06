Reclaman agilidad a la justicia en la investigación por la muerte de Santiago Giuliano

La causa se encuentra en estado preliminar. Su hermana denunció demoras en la justicia pampeana para tramitar los resultados de la autopsia que se encuentran en el expediente en Junin, Buenos Aires.









La hermana de Santiago Giuliano reclamó que ya se levantó la feria judicial y la justicia pampeana aún no mandó a retirar los resultados de la autopsia que fueron enviados para periciar a Junin.

Santiago Giuliano, un político de fuste del peronismo, falleció el 24 de junio a las 19 en el Sanatorio FAERAC de Santa Rosa. Desde el establecimiento le informaron a los parientes que había sufrido un paro cardíaco pero el médico forense, Juan Carlos Toulouse, estableció que el abogado falleció por un “edema y hemorragia pulmnonar”.

La familia pidió que se investiguen las responsabilidades en las causales de la muerte del exdiputado. Los trámites judiciales están demorados y reclaman celeridad a la justicia provincial para poder conocer los resultados de la pericia de la autopsia.

El descargo de la familia:

Hace un año atrás mi hermano se moría después de una espantosa agonía que duró cuatro días. Y hace un año atrás nos presentábamos con sus dos hijos que estaban presentes en ese momento, con Alberto Santiago Giuliano, su ahijado, que es el abogado que nos representa, con Luis, con Cristina, con Raúl, Juan y Victoria en la comisaría para pedir que la justicia averiguara lo causales de su muerte.

Salimos a la una de la mañana de dicha comisaría y a la una y cuarto el diario ya había subido la información sobre nuestra denuncia.

Después tuvimos que esperar hasta el 9 de agosto para que la justicia aceptara como querellantes a Franco y Bruno, los dos hijos de mi hermano mayores de edad en ese momento , porque si bien en un principio yo me presentaba como tal, el fiscal me aceptó pero el juez me rechazó argumentando con el segundo párrafo de ya no me acuerdo que artículo del código penal, que cuando lo busqué dice claramente “Si resultare la muerte o la desaparición de la persona podrá ejercer este derecho su cónyuge, conviviente, los padres, los hijos y los hermanos; si se trata de un menor su padres o guardadores; y en el caso de un incapaz, su representante legal”. Igual seguimos adelante porque en vez de perder tiempo peleando por mi derecho a ser querellante, Bruno y Franco se sumaron como tales y lo que podría haber llevado años, lo resolvimos en un día.

Pero los tiempos de la justicia pampeana parecen ser muy lentos, porque tuvimos que esperar hasta el 3 de septiembre para poder ver el expediente donde además de la denuncia debían estar el resultado de la autopsia y las pruebas fílmicas, así como la historia clínica de mi hermano que mencionamos en la denuncia como tales. Cuando le entregaron el expediente al representante legal, no le dieron mucho tiempo, dos días después pensaban enviar a Junín el resultado de la autopsia y la denuncia, sin las pruebas, para que se hiciera la pericia, y dichas pruebas serían analizadas sólo en caso que lo que resultare de dicha pericia lo justificara.

Fuimos los familiares quienes tuvimos que mirar los doce días de internación de mi hermano en las filmaciones, controlar la historia clínica, el informe de las enfermeras, para poder demostrar mediante un escrito las inconsistencias y justificar la razón de nuestra denuncia.

Finalmente, Yaco logró que sumaran a lo que fue a Junín un escrito de 15 páginas donde detalla cada una de las situaciones que nos llevan a solicitar que se investigue sobre las posibles responsabilidades en la muerte inesperada de mi hermano.

Finalmente, todo fue enviado a Junín, allá sobre fines de septiembre o principios de octubre, teníamos la esperanza que antes de la feria judicial de diciembre volvieran los resultados, pero no fue así, y todavía hoy estamos esperando que la justicia pampeana retire o mande a buscar dichos resultados para poder seguir adelante con la investigación ya que el estado procesal es preliminar todavía y no han llamado a declarar a nadie.

La justicia se representa con la estatua de una mujer con los ojos vendados, con una espada en una mano y una balanza en otra. Está inspirada en la diosa Temis, encargada de imponer el orden, lleva los ojos vendados desde el siglo XV, como símbolo de que sus decisiones serán objetivas e imparciales, sin influencia de riquezas, política, fama o infamia.

Deseo que la justicia pampeana esté en sintonía con lo que dicha estatua simboliza y agilice la investigación sobre los causales de muerte de mi hermano, porque hoy la verdad es que siento que sus ojos vendados le impiden ver y pone a los damnificados en el mismo lugar que durante mucho tiempo se puso a las víctimas de violación, y en vez de ver en el damnificado una víctima, ven un victimario que debe demostrar sus razones.

Tengo todo lo que me resta de vida para seguir luchando en la obtención de una respuesta sobre lo que le pasó a mi hermano y hasta hoy lo único que le puedo agradecer a la justicia es que me ha permitido desarrollar una capacidad que desconocía en mí para encontrar todos los días diferentes caminos que llevan a intentar que no haya más Santiago Giuliano en ninguna clínica de Santa Rosa.

En el transcurso de este largo y doloroso año atravesé distintos estados, pero encontré la fortaleza y la paciencia que me dan el saber que mi búsqueda es justa y seguiré adelante.

Santiago vive en cada uno de nosotros. Está presente cada mañana cuando me levanto, me faltan sus abrazos y sus “negra”, y a sus hijos les falta el padre, y a los míos su tío…Y no cuidamos entre todos, como podemos.

Y porque él era valioso para nosotros, y nosotros somos valiosos, no permitiremos que nada ni nadie, no importa el poder que tenga, siga sin hacerse responsable del daño que ha causado.

Santiago no vuelve más. No estará en los 15 de Bianca, donde decía que iba a haber una mesa para los gerentes porque él ya iba a ser muy viejo, no conocerá nietos, no estará en las bodas de mis hijos, y yo ya no lo tengo para que me sostenga, pero su muerte tiene que tener un sentido, y el que yo encontré es buscar la verdad y tratar de que eso nunca más ocurra.

SANTIAGO VIVE POR SIEMPRE.

