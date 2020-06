La Pampa endurece la cuarentena: prohíben circulación en la madrugada y limitan encuentros sociales

Lo anunció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en conferencia de prensa. Estuvo acompañado por el vicegobernador Mariano Fernández y el ministro de Salud, Mario Kohan. Los encuentros sociales serán viernes y sábado de 8 a 24, y domingos a jueves, de 8 a 20. En la madrugada, queda prohibido circular de 1:30 a 7:00 horas.









Preocupado, con un tono apesadumbrado, Sergio Ziliotto anunció las dos modificaciones al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

La Pampa sigue en la fase 5 de nueva normalidad, pero podría cambiar de estatus sanitario se aumentan los casos de coronavirus.

“Como es de público conocimiento, día a día se está planteando un escenario cada vez más complejo en la evolución de la pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel local. El crecimiento de casos también ha impactado en la provincia de La Pampa”, señaló.

“Vemos un contexto nacional donde día a día se rompen los records, donde día a día hay cada vez más casos. Ayer hubo 15 provincias que tuvieron casos, 9 que no. Hay casos en todas las provincias limítrofes de la provincia de La Pampa, salvo la provincia de San Luis”, agregó.

“Tenemos escenarios muy complejos que afectan a la provincia de La Pampa. No somos una provincia que tenga circulación viral, pero si tenemos mucha circulación de personas que vienen de áreas de donde si lo hay”, dijo.

“Y esas áreas han aumentado el porcentaje de contagios. Siguen ingresando la misma cantidad de personas a La Pampa que hace un mes, pero esas personas tienen mayor posibilidad de contagiar”, indicó.

“Es momento de tomar medidas para cuidarnos cada día más. En AMBA se va a volver a la Fase 1 y nosotros no podemos dejar de mirar lo que pasa en otros lados”, dijo

“Tenemos que aumentar la responsabilidad social, cuidarnos cada día más. Hemos decidido aplicar dos medidas que tienen que ver con disminuir la circulación social, sin afectar a ninguna actividad económica. Esperemos no tener de llegar a dar marcha atrás con esto”, señaló

“Vamos a prohibir la circulación de personas desde la 1:30 a las 7 de la mañana. Vamos a tomar medidas para limitar los excesos que hemos visto en los últimos días”, aseveró.

“Esperemos que la gran aglomeración de personas no tenga consecuencias negativas (dijo en referencia a la fiesta del sábado pasado en Santa

“Vamos a retrocederé en algunos aspectos que tienen que ver con la vida social y no la económica. Los encuentros sociales y familiares van a quedar de 8 a 24 y los domingos a jueves, de 8 a 20”, anunció.

“Por último vamos a poner en marcha en Santa Rosa un programa de prevención focalizada, yendo a los barrios que pueden tener pequeños hacinamientos. Vamos a ir a profundizar el trajo en territorio”, indicó.

“Acabo de firmar el decreto de promulgación de la ley de aplicación de multas y clausuras para hacer cumplir los protocolos de prevención del COVID. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad con la policía y la Secretaría de Trabajo con la policía laboral. Y los dos tiene posibilidades de hace convenios con los municipios”, finalizó.

Reunión de COIRCO

Sergio Ziliotto viajará mañana a la reunión por Portezuelo del Viento y anunció que a su regreso se aislará 14 días.

“Como todo ciudadano, voy a tener que hacer los 14 días de aislamiento. Hemos tomado todas las medias de prevención con mi familia y hemos licenciado a todo el personal de la Residencia por ese mismo plazo”, anticipó.

Marín

“Son varios hechos que tenemos en cuenta, al de Santa Rosa hay que sumarle varios en el interior de la provincia. No tenemos privilegio para nadie, la policía actúa con todas las personas como corresponde, y cuando la sanción depende de este gobernador, no me tiembla la mano”, señaló en referencia al caso de alcoholemia positiva de Espartaco Marín, conduciendo en ruta.

Rechazo gremial a la oferta salarial

“Muy poco es lo que puedo decirte porque quiero respetar el ámbito paritario. Queremos respetar el dialogo, la oferta significa un gran esfuerzo, hicimos los números y es lo que podemos otorgar”, destacó.

Controles en el límite

“Hemos tomado medidas. Son varios los que han entrado por caminos vecinales. El más resonante es el de dos personas de otras nacionalidades, un remis de perros, algo raro acá. Hay un sumario interno del personal que estaba en esa caminera porque no hizo nada ante el paso, el ingreso. Eso está todo en el poder judicial. No somos infalibles. Pero igual los encontramos y fueron demorados en General Pico”,, finalizó.

