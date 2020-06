COVID-19: Ziliotto se aislará preventivamente

El gobernador anunció que se encerrará 14 días luego de participar mañana viernes de la reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado por la obra de la represa de Portezuelo del Viento.

Sergio Ziliotto viajará mañana a la reunión por Portezuelo del Viento y anunció que a su regreso se aislará 14 días.









“Como todo ciudadano, voy a tener que hacer los 14 días de aislamiento. Hemos tomado todas las medias de prevención con mi familia y hemos licenciado a todo el personal de la Residencia por ese mismo plazo”, anticipó.

El mandatario pampeano no estuvo en contacto con casos positivos ni tiene síntomas de la enfermedad, pero se aislará porque saldrá de la provincia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a pedir que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental para la construcción de la represa y defender el cauce del Río Colorado.

El gobernador aclaró que no se tomará licencia y seguirá las actividades gubernamentales desde la residencia oficial.

La reunión

“He hablado con todos los gobernadores, incluso con el gobernador de Mendoza. Nosotros siempre buscamos los acuerdos defendiendo nuestros derechos. No es cierto que no dialogamos, siempre pongo el ejemplo del acuerdo de Verna con Jaque, y quien la que no lo aprobó fue la legislatura de Mendoza”, anticipó.

“El tema del estudio de impacto ambiental fue realizado a Frigerio y reiterado a De Pedro, por todas las provincias, menos Mendoza. Siempre se pidió que ese estudio fuera aprobado por el Consejo de Gobernadores, y eso nunca pasó. Mendoza dice que tiene uno, pero es inválido, no se hizo sobre toda la cuenca, incluso los que lo hicieron dijeron que les faltó información y tiempo.”, finalizó.

.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios