Espionaje ilegal: Allanaron la casa del exsecretario privado de Macri

Se trata de Darío Nieto, quien trabajó en la Casa Rosada durante el gobierno del ex presidente. El ex intendente de La Plata Pablo Bruera se constituyó como querellante en la causa.









La Policía Federal allanó este jueves la vivienda de Darío Nieto, secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

La orden de allanamiento fue librada por el juez del caso, Federico Villena, y tuvo como principal objetivo el domicilio de Nieto, un joven que se desempeñó como ex secretario privado administrativo de la Coordinación General de Asuntos Presidenciales.

Fuentes judiciales sindicaron a Nieto como la persona que intermediaba entre el ex presidente Macri y la ex directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, quien aparece en el expediente como quien recibió al menos una docena de veces en Casa Rosada a los espías acusados de hacer espionaje ilegal sobre ex funcionarios, sindicalistas y periodistas, entre otras víctimas.

Aunque Martinengo trabajó con Macri desde 2007 cuando era jefe de Gobierno y tenía su despacho muy cerca del suyo, Macri dejó trascender que no la conoce, según informó el diario La Nación.

En el allanamiento del departamento este jueves, ubicado en un edificio de la calle Guatemala al 4700, en el barrio porteño de Palermo, el juez ordenó secuestrar computadoras, teléfonos celulares, pendrives y notebooks, además de documentos y libretas que pudieran aportar información al expediente.

El procedimiento en la vivienda de Nieto no fue el único de la jornada: se produjeron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires; tres en domicilios particulares y uno en un estacionamiento, en los barrios porteños de Palermo y Recoleta, según pudo reconstruir Télam.

Durante el allanamiento de Nieto se produjo un incidente que disparó los rumores de su detención, que finalmente no se concretó: como estaba fuera de su casa, cuando vio que llegó la Policía en lugar de facilitar el operativo se recluyó en su auto y envió algunos mensajes de texto en los que habría informado que lo detendrían.

Finalmente Nieto accedió a colaborar con los agentes que encabezaron el operativo y la policía pudo secuestrar los elementos requeridos por el juez Villena, en un operativo que se realizó con la delicadeza del caso dado que el investigado fue padre hace poco tiempo.

La justicia seguía los pasos de Nieto hace varios días luego de que su nombre apareciera en comunicaciones entre imputados en el expediente que tramita en Lomas de Zamora, según pudo averiguar de Télam de fuentes judiciales.

El juez federal Villena ya había allanado anteriormente la casa del ex director de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra, así como de la cárcel de Ezeiza, para investigar si hubo espionaje ilegal a ex funcionarios kirchneristas detenidos en ese penal.

El sábado pasado fue detenido el ex espía de la AFI Alan Ruiz, acusado de espionaje ilegal contra Cristina Kirchner y el Instituto Patria, aunque fue en el marco de una causa paralela a cargo del juez fede

