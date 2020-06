Néstor Lastiri y la reunión por Portezuelo: “lo mejor que puede ofrecer La Pampa es la coherencia a lo largo del tiempo”

El secretario de Recursos Hídricos afirmó que es muy importante la reunión que se realizará esta tarde en Buenos Aires y resaltó la posición histórica de los distintos gobiernos pampeanos en defensa de los derechos hídricos.

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, se refirió a la reunión que mantendrán hoy a las 16 horas en Buenos Aires, el gobernador Sergio Ziliotto y su par mendocino, Rodolfo Suaŕez, por la construcción de la presa Portezuelo del Viento.









“Es un día muy intenso para nosotros”, reconoció Lastiri en declaraciones radiales y afirmó que han estado en contacto permanente con el mandatario pampeano, asegurándole toda la documentación y argumentación necesaria, para ser presentada en la reunión convocada por Nación.

Lastiri adelantó que en la reunión estarán presentes los dos mandatarios y Wado de Pedro, ministro del Interior. “Por video conferencia van a estar los gobernadores de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Nosotros vamos a acompañar con Hernán Pérez Araujo, con la Secretaría de Recursos Hídricos, el secretario general de la Gobernación y otros funcionarios, vamos a acompañar por Zoom y les dimos toda la documentación necesaria para esto y los antecedentes de otras reuniones”, dijo en declaraciones radiales.

“Hoy estamos en esta posición porque lo mejor que puede exhibir La Pampa es una coherencia a lo largo del tiempo y un ajuste a las cuestiones de derecho ambiental y jurídicas que fuimos llevando adelante, en una coherencia encabezada por Verna y ahora por Ziliotto de manera absoluta”, resaltó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Esto tiene alto impacto político y la provincia no hace más que mostrar todo los antecedentes con total apego al estudio de las normas y de la situación del río, de la situación ambienta. Lo que nosotros decimos es con absoluta solidez y constatable, por cualquiera que lo quiera ver”, afirmó.

“Nos asiste la razón, pero no siempre prima la razón. Hay veces que no. En el Atuel tuvimos razón siempre, pero si ahora vamos, el río desde noviembre que no tiene agua. Siempre hace falta algo más que la razón”, dijo Lastiri.

“Y en este caso, es la gestión que ha llevado La Pampa, la gestión del Gobernador y entre los antecedentes que le damos, es la primera reunión del COIRCO, del 19 de diciembre del año pasado, donde se reiteraron todos estos pedidos de convocatoria al Consejo de Gobierno y la propuesta que se haga una evaluación de impacto ambiental, regional, en toda la cuenca”, agregó Lastiri.

Por último, el funcionario provincial dijo que “queremos que nos asiste la razón. Creo que por razones económicas, esta obra no se puede hacer, pero que sea por las razones que sea, si son estas, o ambientales, o políticas hídricas o manejo del agua, o integración regional. Por eso esta reunión tiene tanto impacto político”, cerró el funcionario provincial.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios