Anses pagará pensiones a Macri, Michetti y Boudou

Serán sin retroactivos y de carácter vitalicia, con inicio de liquidación en agosto.









La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de las pensiones no contributivas solicitadas por el ex presidente Mauricio Macri y los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti.

A través de la resolución 230, se da marcha a la liquidación de los haberes conforme a ley 24.018, por lo que se abonará, sin retroactivos y de manera vitalicia, los montos que alcanzan hasta los $730 mil, informó este viernes el periodista Iván Schargrodsky en Cenital.com

La normativa fija una asignación mensual para quienes hayan ejercido el cargo de primeros mandatarios por una suma similar al 100% de un juez de la Corte Suprema y de un 75% para los vicepresidentes.

La resolución del organismo estatal se da en el marco en el reclamo que realizó Amado Boudou para poder cobrar su jubilación con retroactivo (sumaba 57 meses sin haberla percibido), planteo sobre el cual la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, emitió un dictamen favorable a la posición del ex vicepresidente por considerar al dictamen de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri como de “nulidad absoluta”.

«La circunstancia que determina la pérdida del derecho a la Asignación Mensual Vitalicia allí establecida está contemplada en el ya citado artículo 29 de la ley; norma que, como se dijo, prevé como causal que torna inviable el acceso al beneficio la remoción en el cargo por juicio político de los funcionarios alcanzados por ese precepto, algo por el que el ex vicepresidente no fue sometido», indicó Zaninni.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios