Docentes Autoconvocados: “lamentamos el acuerdo de UTELPa que nos deja afuera”

Las y los docentes autoconvocados se manifestaron este viernes en la puerta del a Subsecretaría de Coordinación de Educacion, donde la UTELPa y el gobierno provincial sellaron el acuerdo salarial para este periodo. «Lamentamos este acuerdo que nos dejó afuera», expresaron desde el colectivo y señalaron que el mismo se hizo «sin el apoyo de la gran mayoría de la docencia pampeana». El 2 de julio volverán a movilizarse.

«Reclamamos que el Estado active los mecanismos necesarios para que quienes estamos desocupados accedamos a un cargo. Nuestra situación sólo fue mencionada pero no formó parte de los temas tratados y, por lo tanto, no se nos dio ningún tipo de respuesta», reclamaron.

«Muchos y muchas llevamos largos meses sin ingresos y necesitamos que el Estado atienda nuestro reclamo. La aceptación por parte de la conducción de UTELPa del ofrecimiento del gobierno provincial (aumento salarial del 6% para julio, 3% para agosto, 3% para septiembre y la reapertura de negociaciones en octubre), nos deja en una situación difícil. El punto económico de la paritaria, que es, quiérase o no, al que más atención se le presta, sin que se haya dado respuesta a lo referido a la creación de cargos, nos perjudica. Lamentamos este acuerdo que nos dejó afuera y que, además, no cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la docencia pampeana», denunció el conjunto de docentes sin representación.

Subejecución presupuestaria

«Sabemos que el presupuesto educativo está subejecutado; es decir que se ha gastado menos de lo establecido. Esto se da porque, por un lado, se detuvo la creación de cargos; por el otro, el cierre de las escuelas redujo los gastos de funcionamiento; y, principalmente, porque cientos de sueldos destinados a docentes que en condiciones “normales” trabajaríamos como suplentes hoy no se están pagando por la reducción notable de las licencias tomadas por docentes titulares», plantearon.

En es sentido, se preguntaron «¿a dónde va a ir a parar todo el dinero presupuestado para educación que hoy no se está gastando?. Consideramos que para que sea posible la continuidad del proceso educativo de nuestros/as estudiantes, además de mejorar el salario de los y las docentes activos, que están soportando el sobretrabajo que les trajo la “virtualidad”, deben crearse cargos de forma excepcional. Estos darían trabajo a cientos de docentes que hoy nos encontramos en una situación desesperante por estar desocupados/as y, a su vez, servirían para atender las múltiples problemáticas de la comunidad educativa (existentes antes de la pandemia, pero agravadas por esta).

Asimismo, señalaron que continuarán con las movilizaciones, exigiendo trabajar, y convocaron «a todas y todos los trabajadores de la Educación y del Estado (que también se vieron perjudicados por el cierre de la paritaria con un aumento salarial insuficiente), a acompañar nuestra lucha y a sumar sus reclamos».

Por último, anunciaron una marcha para el jueves 2 de julio exigiendo designación de todos los cargos vacantes en los diferentes niveles educativos; la creación de nuevos cargos de forma excepcional (parejas pedagógicas, auxiliares docentes y docentes comunitarios); la reactivación del Programa Vértice Educativo; y la reglamentación y otorgamiento a todos/as los/as docentes del bono mensual de $10.000 para quienes estamos sin trabajo.

