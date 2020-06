El secretario de Desarrollo Social de Santa Rosa, Marcos Álvarez Echeveste, criticó la incoherencia de algunos sectores que critican al gobierno de Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández, mientras defiende a Vicentin.

“EL ODIO TE LLEVA A DECIR COSAS TAN POCO COHERENTES COMO LAS SIGUIENTES: Por un lado, que Cristina y los K son chorros (sin que haya pruebas, pero además ahora teniendo todas las pruebas que dicen cómo se armaron las causas y se persiguió políticamente al kirchnerismo)”.

“Por otro lado, los mismos que dicen esto del kirchnerismo, salen a defender a Empresarios sin vergüenzas… como los Vicentin que se llevaron la plata de todos los argentinos y argentinas, algo probado”, agregó.

“O sea, Cristina es mala porque me robó, aunque no haya pruebas y Vicentin es bueno, aunque me robe y esté probado… la verdad, qué difícil se me hace entender algunas personas”, dijo bajo el hastag #QueElOdioNoTeEnceguezcaLaRazón.

