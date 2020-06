Aprobarán obras de gas, alumbrado y pavimentación para Santa Rosa

Este martes se reunieron las comisiones permanentes del Concejo Deliberante de Santa Rosa, llevando adelante el tratamiento de diferentes asuntos. Entre ellas importantes obras para la ciudad.

En la comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se aprobaron, por unanimidad, trece obras de gas natural y alumbrado público proyectadas para distintos puntos de la ciudad, y una de trabajos varios sobre 140 calles pavimentadas en el casco histórico financiada por el gobierno provincial.

Además, se hizo lectura de la resolución del Intendente Municipal que designa a las y los miembros permanentes de la “Comisión de Seguimiento y Control de Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de Santa Rosa”.

Seguidamente, se reunió la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, que llevó el tratamiento del proyecto de resolución del FrePam, el cual solicita al Ejecutivo provincial que no considere los ingresos y recaudaciones percibidos en ciertos municipios en los meses del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en la determinación de los índices de coparticipación 2021. El concejal Pablo Pera Ibarguren (FrePam), resaltó la necesidad de esta consideración, en tanto “la economía de la ciudad se vió muy afectada” por el cese de actividades durante la pandemia. Además, argumentó que las ciudades de actividad administrativa y de servicios como lo es Santa Rosa, se vieron más afectadas en comparación con otros municipios que siguieron sus actividades económicas sin restricciones. Por su parte, la concejala Analía Torres (FreJuPa) destacó la iniciativa del bloque opositor en su trabajo de cooperación, aunque no lo creyó oportuno. Además, afirmó que “en caso que hiciese falta podría tomarse como alternativa en un futuro”. En el mismo sentido, el concejal Mariano Rodriguez Vega (FreJuPa) afirmó que no cree necesaria esa consideración y que se trata de un tema de “decisión política del intendente”. Finalmente, la propuesta no logró dictamen de mayoría.

En cuanto a la Comisión Administrativa y de Reglamentaciones se llevaron adelante diferentes tratamientos. El primero referido al proyecto de llamado a concurso para la creación y diseño de la bandera de Santa Rosa, presentado por el bloque FreJuPa. El despacho fue aprobado por unanimidad con algunas modificaciones.

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ordenanza N° 6345/2020, que faculta a la Secretaría de Cultura y Educación a llamar a concurso para la creación del logotipo que identifique al Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU).

Sobre este proyecto, el concejal Gustavo Estavilla (FrePam) destacó la necesidad de agregar un enunciado que propicie la ratificación del logotipo mediante una ordenanza. Sin embargo, se resolvió que ello sería redundante y según la concejala Paula Grotto (FreJuPa) ese enunciado agregaría burocracia al tratamiento, ya que en tanto el Concejo Deliberante propicia la posibilidad de llevar adelante el concurso, ya estaría afirmando su validez . Por ese motivo, el proyecto fue aprobado sin modificaciones.

Luego, se trató el proyecto de modificación de un inciso de la ordenanza 4203/2010, que busca la incorporación gradual y progresiva del personal para lograr paridad de género en el Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU). A través de este dictamen se logró la unificación de dos proyectos, uno presentado por el FreJuPa y otro por el FrePam. Paula Grotto, quien se expresó respecto de la iniciativa, agradeció a todos los concejales y concejalas por manifestar su apoyo y su compromiso en lograr la paridad en el ente recientemente creado.

Asimismo, se trató la iniciativa del FreJupa sobre el pronunciamiento en apoyo al proyecto presentado por el diputado Carlos Heller en el Congreso Nacional, referido a la implementación de un gravamen a las grandes fortunas. El bloque oficialista aprobó por mayoría el dictamen, mientras que la oposición fijará su posición en el recinto. Además, se aprobaron por unanimidad los cambios en la circulación de dos calles de la ciudad, proyecto presentado desde la Dirección de Tránsito.

La Comisión Administrativa y Reglamentaciones aprobó por unanimidad, aunque con algunas modificaciones, el proyecto del FreJuPa que busca reactivar el funcionamiento de la Comisión Permanente para la recuperación y reafirmación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos insulares del territorio nacional argentino, que existe desde el año 1986. Al respecto del rol de esta Comisión, Paula Grotto expresó que era necesario reactivarla y “realizar acciones concretas de reivindicación sobre las islas”.

Por su parte, Acción Social y Desarrollo Comunitario, Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Comisión de Derechos Humanos, se reunieron aunque no tuvieron temas para tratar.

