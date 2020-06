Bonavitta destacó proyecto que busca incorporar personal para lograr paridad de género en el EMTU.

La directora de Políticas de Género y Diversidad del Municipio, Gabriela Bonavitta, destacó el tratamiento que se está dando en el Concejo Deliberante a un proyecto de Ordenanza referido a lograr una paridad de género en el marco del ingreso de nuevo personal para el Ente Municipal de Transporte Urbano.

En ese contexto, sostuvo en primer lugar que “siempre intentar llegar a la paridad de género en todos los ámbitos ha sido una deuda pendiente para nuestra sociedad. Y no solo para el caso de las mujeres, sino también para el caso de las diversidades sexo-genéricas por el solo hecho de romper un poco con los roles y los estereotipos de género ya establecidos. Por eso considero que es necesario comenzar a desnaturalizar ese tipo de pensamientos, para comenzar ya a pensar a mujeres y diversidades en todo tipo de trabajos, ya que me parece que la pregunta que realmente nos debemos hacer es ¿Por qué no podríamos hacerlo?”, dijo a Municipal Santa Rosa.

Cabe destacar que a partir de mencionado proyecto, que actualmente se encuentra con dictamen de comisión para ser aprobado este jueves por el Concejo Deliberante, se propicia la incorporación gradual de personal diverso para lograr paridad de género en el EMTU.

Paralelamente, mencionó que dicha propuesta junto con otro proyecto que busca crear un Programa de Perspectiva de Género en la formación profesional de personas que conduzcan el transporte público y privado de pasajeros de la ciudad, son propuestas presentadas por la Concejal Alba Fernández. Las mismas están relacionadas con la sanción a nivel nacional de la Ley Micaela en el año 2018, luego del trágico femicidio de la joven entrerriana Micaela García. A través de la Ley Micaela, se estableció la obligatoriedad para todas las personas que integran los tres poderes del estado, tanto empleados como funcionarios, de participar en una capacitación orientada a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

En ese marco, la funcionaria manifestó que el objetivo principal de llevar dicha capacitación también al ámbito de quienes manejan el transporte público y privado regulado por la comuna, tiene que ver con aprovechar que son personas que están recorriendo toda la ciudad constantemente, y se encuentran a diario con situaciones de violencia simbólica, violencia verbal o física, y en algunos casos pueden tener la oportunidad de identificar tales signos y poder brindar ayuda, sabiendo cómo se debe actuar o intervenir para prevenir a tiempo determinada situación.

Bonavitta señaló además que será importante articular un trabajo en conjunto entre las direcciones de Políticas de Género, de Transporte y de Tránsito del municipio, como una forma de asegurar el efectivo cumplimiento de mencionada instancia de capacitación por parte de los choferes. En el marco del proyecto recientemente aprobado en el Concejo Deliberante, se determinó que dicha capacitación en perspectiva de género será requisito excluyente para poder renovar su licencia de conducir. Por lo cual, quienes no participen del programa de formación no podrán renovar su licencia.

Por otro lado, reflexionó que “también será importante la responsabilidad social y el aporte que cada uno, cada une, haga para erradicar o disminuir la violencia por motivos de género. Ahí es cuando es necesario tomar conciencia y capacitarse para saber cuáles son las situaciones a las que debemos estar alerta, y que es lo que se puede hacer. También sobre ¿qué es la violencia simbólica o verbal?, ¿qué es el acoso callejero?, ¿qué cosa pensamos que puede llegar a ser un chiste o algo que tenemos naturalizado y realmente no lo es?, como una forma de identificar y desnaturalizar todas estas prácticas, a fin de disminuirlas o erradicarlas definitivamente”.

Puntualizó además que para visibilizar ciertas formas de violencia, primero es necesario desnaturalizarlas. Sostuvo en ese sentido que “es importante el rol que deben tener los medios de comunicación y la sociedad en general, para identificar situaciones en que surgen ciertos comentarios que nos presentan como chistes, pero que en definitiva son formas de machismo que siguen reforzando una idea de roles y estereotipos ya establecidos para mujeres y diversidades sexuales, de manera de no celebrarlos ni distribuirlos. Creo que es preciso desnaturalizar esas prácticas para que nos molesten, y nos demos cuenta que hay algo que no está bien, y poder después intervenir sobre ello”.

Manifestó también que todo ese proceso requiere un cambio profundo, y que forma parte de un camino largo y complejo, porque va contra el patriarcado, que desde siempre atraviesa todos los órdenes de nuestra vida, ya sea desde la esfera política, cultural, económica, educativa, hogareña, etc.

Subrayó además en ese sentido, que es necesario comprender que esos cambios no se logran ni fácil ni rápidamente de la noche a la mañana, o solo con hacer un curso. Hay que tomar conciencia que todas y todos nos estamos deconstruyendo diariamente, y que por suerte en nuestro país ese camino de deconstrucción ya se ha emprendido en varios aspectos, pero hay que seguir trabajando mucho.

Se modificaron las formas de intervención a partir de la pandemia

Consultada respecto a la modalidad de trabajo que adoptó su área en el marco de los protocolos de prevención del Covid 19, Bonavitta mencionó que hubo que reconfigurar mucho los procesos de intervención de los casos de violencia durante los últimos meses. Primeramente, a partir del 20 de marzo durante la etapa de aislamiento social obligatorio, el acompañamiento fue exclusivamente en forma telefónica y virtual, aunque también se colaboró con el relevamiento de personas que requerían asistencia alimentaria por no tener asegurado su sustento económico, para acercarles bolsones de comida. En tanto más adelante, cuando nuestra provincia entró en la etapa de distanciamiento social, se pudo volver a trabajar con personal dentro de la dirección, y de esa manera poder organizar que parte del equipo continuará con la intervención remota en forma telefónica y a través de las redes sociales, y otro parte esté disponible para asistir y trabajar yendo a los domicilios, si es que circunstancias así lo requieren, siempre resguardando los protocolos preventivos para la salud correspondientes.

Por otro lado, remarcó que el cese de la feria en el Poder Judicial ha sido muy importante para el trabajo que realiza su dirección, dado que hay una gran parte del acompañamiento que se brinda a las víctimas de violencia, que tiene mucho que ver con los procesos que se llevan adelante dentro de dicho poder. Por lo cual la articulación con las fiscalías y defensorías se vuelve mucho más eficiente y dinámica.

Aseguró además que “trabajar durante la presente pandemia ha sido todo un desafío sin lugar a dudas. Sobre todo trabajar la violencia de género, cuando desde el principio sabemos que ha habido situaciones donde las víctimas han quedado en un primer momento durante la etapa de aislamiento social, varadas compartiendo el hogar con sus mismos agresores. Luego con el tiempo hubo posibilidades de poder abrir lentamente el panorama y mejorar la intervención, pero no podemos al día de hoy asegurar que todo ha cambiado y que todo está bien. SI podemos decir que actualmente tenemos más herramientas para poder acompañar esas situaciones que al principio de la pandemia”.

Finalmente, recordó que ante la necesidad de asesoramiento o asistencia sobre cuestiones de violencia de género, la Dirección está atendiendo las 24 horas a través de las redes sociales, buscando el usuario Dirección de Políticas de Género y Diversidad Santa Rosa, y también a través de llamadas, mensajes de texto o whatsapp a la Línea Telefónica: 02954-822318.

