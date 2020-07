La UCR votó dividido la designación de Pessi en el Directorio del BLP

La legislatura aprobó hoy por mayoría el pliego de designación del presidente y directores del Banco de La Pampa. Todos los bloques acompañaron las propuestas, salvo el radicalismo, que dividió su voto. Los sindictos si fueron aprobados por unanimidad.









Las designaciones del presidente del BLP, Alexis Iviglia, junto a los tres directores, Carlos Mario Pessi, Carlos Alberto Gaccio y Alberto Osvaldo Giorgis, fueron aprobadas por mayoría de 24 votos, del Frejupa, Propuesta Federal, Comunidad Organizada, Movimiento Productivo Pampeano, y dos diputadas radicales, Agustina García y Lorena Clara. El resto del bloque votó negativo.

El titular de la bancada de la UCR, Francisco Torroba, votó en contra de las designaciones en el directorio. La decisión fue acompañada por los diputados Marcos Cuelle, Mauricio Agón, Estela Guzmán y María Valderrama.

Llama la atención el voto dividido del bloque radical, siendo que Pessi pertenece a ese espacio político. Aunque las divergencias en las posturas se hicieron presentes también en torno al debate por el rol del Banco de La Pampa en la sociedad y las políticas implementadas en los últimos años.

“No tenemos cuestionamientos de tipo personal, sino a la política que ha desarrollado el Banco durante los últimos 4 años. Durante la crisis no contó con políticas anticíclicas, sino procíclicas, que contribuyó con la recesión. El Banco la juntó en pala, y cuando sucede eso, sin duda hay alguien que pierde, y perdieron los asalariados, el sector agropecuario. Nuestro Banco se hizo presente en la timba financiera. Los pampeanos pagamos más costo financiero que el Banco Central. Si el Banco hubiera actuado con políticas anticíclicas hubiéramos tenido más actividad económica”, apuntó Torroba sobre el debate del rol del Banco durante estos últimos años.

En el mismo sentido se manifestó su par Mauricio Agón: “Es excesiva la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas. Al ‘Banco de todos’ le hemos solicitado una reducción de tasas sobre las cuentas corrientes, préstamos personales, entendiendo que las ganancias podrían ser un poco menos y así aliviar a los clientes. No habiendo quedado satisfecho ante las consultas, es que no voy a prestar acuerdo, y estar en desacuerdo es perfectamente legal”.

A su vez, Agustina García manifestó: “Tenemos que seguir apostando al desarrollo del Banco de La Pampa. Me ha tocado recorrer la provincia y es grato ver cada vez que vamos a un pueblo un cajero automático, y saber que la ayuda que da el Banco es muy importante. No obstante no soy conformista y quiero más presencia del Banco con apoyo económico. Adelanto mi voto afirmativo”.

El oficilismo criticó la postura de la UCR y le endilgó la herencia que dejó el macrismo. Por primera vez no la ligaron los diputados de Propuesta Federal. Claro, acompañaron la designación.

Martín Balsa, el diputado de Nuevo Encuentro, le respondió a los radicales que votaron y plantearon diferencias sobre la política del BLP: «El problema de la producción no es un problema de crédito. Es un problema de modelo de país que instauró Mauricio Macri. Echarle la culpa al Banco que no apoyó la producción es injusto. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponda”, opinó.

En esta sintonía, también intervino Roberto Robledo. “En honor a la verdad, me parece que criticar a un actor como el Banco de La Pampa es injusto. Cuando se habla del ataque a las pymes… las pymes se fundieron con el aumento del gas, de la energía, por parte del gobierno nacional anterior, ¿tiene que ver con el Banco La Pampa? Para nada”, expresó el diputado de extracción sindical.

Para finalizar, Oscar Zanoli expresó que “es muy difícil para las autoridades del Banco poder proyectar con la situación económica que vivió el país durante el año pasado. Y somos la primera provincia del país que en esta pandemia implementó los créditos a tasa 0”, les recordó.

Los síndicos suplente, Carlos Javier Subelet, y titular, Rosendo Manuel Peralta, fueron aprobados por unanimidad, con 29 votos. Faltó la diputada del FreJuPa, Carina Pereyra.

De esta manera, se produce la renovación de la totalidad de las autoridades actuales del Consejo Directivo del Banco de La Pampa.

