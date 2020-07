Héctor Lara: “mi preocupación es estar cerca del personal y contar con una capacitación permanente”

El jefe de la Policía, Héctor Lara, participó esta mañana de la puesta en funciones del Comisario Mayor Rubén Guillermo Torres, como nuevo Jefe de la Unidad Regional Uno.

La ceremonia se realizó a las 10:00h en la sede de la unidad, Garay Vivas 2435. En diálogo con Plan B, Lara dijo que “estamos llevando a cabo una de las medidas dispuestas recientemente, que fueron unos cambios de destino, del personal, los más importantes en la Unidad General I y la Unidad III, con asiento en General Acha. La Uno, en Santa Rosa, que tiene la importancia de tener toda la zona centro, donde mayor población tenemos en la provincia y que tiene la mayor cantidad de dependencias operativas”, dijo.









“Estos cambios si bien ya estaban elaborados con anterioridad, no se habían concretado y me tocó a mí, concretarlos, sacar la resolución y haciéndola efectiva a partir del día de hoy y en la tarde del día de hoy, haremos lo mismo en General Acha”, aclaró.

Lara precisó que los cambios estaban consensuados y no se habían podido llevar a cabos. “Justo se dio esta situación del cambio de Jefatura, la renuncia del general Ayala y se concretó en la resolución el día de antesdeayer y se hizo efectiva”, agregó.

-¿Qué razones hubo para el cambio?

-Era algo que estaba hablado. Tiene que ver con una cuestión operativa. La idea es darle una nueva metodología de trabajo a las unidades regionales y ellos van a pasar a colaborar a la nueva jefatura y los nuevos jefes vamos a reunirnos mañana, para poner alguna metodología de trabajo y en su dinámica.

Todavía no está designado el subjefe, pero cubre el lugar el comisario mayor Pico, que está como Jefe de Accidentología y queremos que siga trabajando porque lo está haciendo muy bien.

-¿Cuál será la nueva impronta de la policía?

-No sé si habrá cambios notorios. Sí tendrá una impronta distinta o de otra manera. Mi preocupación es estar atento y cerca del personal, algo que nos ha pedido el gobernador y una capacitación permanente, yendo a las dependencias con la capacitación, a través de medios virtuales y otras presenciales, en cuanto a técnicas de reducción, que hay que hacer personalmente.

Consultado sobre los roces que hubo entre funcionarios y Ayala, Lara afirrmó que “yo no puedo abrir juicios por el comportamiento de las personas y ha sido público, dicho por el señor jefe y el señor gobernador, que no había una relación fluida entre el anterior jefe y el ministro, pero yo no puedo abrir juicios sobre eso”.

“Yo lo acompañaba al anterior jefe en la gestión y creo que era más una cuestión personal de ambos, con el ministro, pero a nivel institucional, el personal ha trabajado muy bien. Mi relación con Ayala fue muy armoniosa, más allá de que cada uno tenga su opinión, hemos trabajado armoniosamente y consensaudo muchas de las tareas que se han llevado a cabo durante años anteriores y los meses de esta gestión”.

-¿La policía forma parte cuando se elaboran las políticas de seguridad?

-Lo que puedo decir que en el momento del ofrecimiento del cargo me dijo que íbamos a ser consultados para la nueva ley de seguridad. Lo mismo me dijo el ministro y ya estamos trabajando en algunos aspectos para la elaboración de esa ley.

-¿Están previstos más cambios?

– Por ahora no, en las unidades regionales no. Puede haber cambios puntuales en algunas dependencias. Hubo de por sí, en estas listas de traslados cambios, de suobficiales alternos que a veces hay que ir adecuando situaciones familiares o destinos de cada uno para la mejor prestación del servicio.

-¿Esos cambios los propone la policía o el ministro?

-Esos cambios estaban hablados, consensuados. A veces los propongo yo, los transmito al ministerio, pero la facultad de los destinos, es del jefe de policía. Por supuesto que se debe transmitir esto al ministerio o al propio gobernador, que son la superioridad política.

