Trabajdor rural pide ayuda tras ser despedido

Trabajaba como tambero y ayudante en campo “La Maravilla”. El propietario, Carlos Javier Martocci le pagaba entre 7 y 8 mil pesos cada 20, 25 días. Luego del reclamo en Trabajo lo despidió y se niega a reconocer que desempeñaba tareas en el campo. Necesita ayuda para él y su familia.









Miguel Quiroga denunció que fue despedido del su trabajo en el campo “La Maravilla”, ubicado entre Macachín y Alpachiri y cuyo propietario es Carlos Javier Martocci.

Tras haber denunciado su situación en la Secretaría de Trabajo y habiendo tomado conocimiento RENATRE, Martocci lo despidió.

“Mi situación es mala. No tengo trabajo, ni ingresos, ni para darle de comer a mi familia”, dijo Miguel Quiroga. Además sostuvo que Martocci “se niega a reconocer que he trabajado este tiempo”, dijo a LU100.

Quiroga era tambero y ayudante de campo. El empleador lo tenía en negro y le pagaba entre 7 y 8 mil pesos mensuales. Después de que lo despidió se niega a reconocerlo como empleado y a indemnizarlo.

“A mi me tomaron como ayudante y hace dos años y tres meses que estoy acá. Resulta que después terminé siendo el tambero, haciendo relevos y no me pagaban. Me dijeron que me iban a pagar 15 mil pesos mensuales pero me pagaban 7 mil, 8 mil pesos, cada 20, 25 días”, contó el hombre.

“Yo me empecé a cobrar los días que me debía porque se habían acumulado muchos. Él empezó a las vueltas y después fui al Ministerio de Trabajo en Santa Rosa, y me dejó sin trabajo”, explicó el trabajador.

Subsecretaría de Trabajo y RENATRE estuvieron 2 veces en el campo. “Me dijeron que iban a arreglar esto pero no ha pasado nada”, aseguró Quiroga.

Por ahora Miguel continúa viviendo en la casa del campo pero no se sabe por cuanto. No tiene trabajo, ni ingresos, ni alimento para él, su esposa y sus cuatro hijos y pide ayuda (2954-546874).

Del caso tomaron intervención el abogado Federico Rivara de la Secretaria de Trabajo de Gral.Acha y Nora Traverso, titular de RENATRE Santa Rosa.

