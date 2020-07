Ziliotto ratificó que no hay fecha para la vuelta a las aulas

El gobernador pampeano reiteró que no hay apuro para volver a clases y aseguró que el gobierno no quiere correr riesgos mientras continúe la pandemia. Aunque no descartó que tras el comienzo de las actividades, se trabaje a contraturno en el último año del nivel secundario.









Tras la aprobación del protocolo general para el regreso a las aulas por parte del Consejo Federal Educativo, Sergio Ziliotto expresó que la situación no cambia mientras continúe la emergencia sanitaria y reiteró que la fecha probable de regreso a calases es después del receso de invierno, aunque evitó dar una fecha concreta.

«Se puso agosto como la fecha probable de regreso a clases. Las provincias que han planteado de que pueden volver las clases son provincias que tienen mucha ruralidad, con muy poca matrícula», explicó Ziliotto. La Pampa es una de esas provincias.

«No tenemos una fecha cercana, no lo hemos decidido», dijo el mandatario provincial en declaraciones a FM Oasis.

El gobernador reiteró que La Pampa tiene que seguir manteniendo recaudos por ser una provincia vecina del epicentro de contagio en el país. «Estamos cerca del gran pico de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y la alta conectividad que tenemos a través del transporte, nos obliga a ser cautos», indicó.

En ese marco, Ziliotto consideró que «no cambia absolutamente nada si las clases empiezan un mes antes o un mes después», y aseguró que el gobierno viene trabajando en un protocolo «con Nación y también con los tres gremios que nuclean a los docentes en la provincia, y en eso tendremos que empezar a trabajar en un protocolo general».

«No es un tema que nos desviva ingresar cuanto antes las clases porque, a excepción del sexto año de la secundaria, el resto de los alumnos va a estar en la misma jurisdicción educativa, y cada uno de los contenidos que no se pudieron dictar y evaluar en el presente ciclo lectivo, se pueden dar en el próximo», remarcó.

Por último, manifestó que «cuando se pueda volver, habrá que redoblar los esfuerzos, trabajar a contraturno, en el último año del secundario que son aquellos alumnos que ingresan al ámbito universitario, pero no debemos apurarnos para no poner en riesgo a nuestros alumnos».

