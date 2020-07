Maggio: “Estamos viendo la posibilidad de habilitar las salas de cine”

La secretaria de Cultura de la Provincia, Adriana Maggio, aseguró que el espacio y el número de butacas permitiría su apertura cumpliendo con el distanciamiento social.









La secretaria de Cultura de La Pampa estuvo en General Pico y se reunió con la intendenta Fernanda Alonso para hablar de temas relacionados al sector, en lo que fue su primera visita a la ciudad desde que comenzó la cuarentena.

Durante el encuentro, trataron diferentes temas relacionados al sector del arte y también participaron de un homenaje al poeta Edgar Morisoli, que será emitido por redes sociales en el marco de la celebración del 9 de Julio.

En ese marco, Maggio dijo que «queremos ir analizando qué tipo de actividades se pueden ir abriendo. Sabemos que este es un sector que no la está pasando bien, y que se hace necesario regresar a algunas actividades – que no pongan en riesgo a las personas pero que, cumpliendo con los protocolos correspondientes- se puedan comenzar. Estamos viendo la posibilidad de habilitación de las salas de cine. También estamos conversando sobre alternativas para quienes dan clases no formales, relacionadas a las disciplinas artísticas. Acá en General Pico, las salas de cine son enormes y la gran cantidad de espacio y butacas permitiría la apertura cumpliendo distanciamiento social», especificó.

La titular de la Secretaría de Cultura sostuvo que el objetivo es “generar estrategias en común en toda la provincia, porque la actividad de la industria cultural (la parte de la cultura que impulsa y genera movimiento económico) necesita regresar cuanto antes. En General Pico hay un amplio campo cultural activo, hay artistas muy talentosos acompañados por un municipio emprendedor y con Fernanda tenemos planes a futuro para impulsar en la región», aseguró.

También participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Pablo Pildain; y el director de Educación y Cultura, José Luis Angelucci.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios