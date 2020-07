El exdiputado Hernández denunció a una agencia de autos

Darío Hernández dio a conocer por las redes sociales que fue defraudado por la compra de una camioneta.

En Facebook, Hernández escribió:

Quiero por este medio, contarles lo que me paso con la agencia de autos Reims Renault de Santa Rosa. Compré en su momento una camioneta Oroch, según consta en el boleto de compra venta que tengo en mi poder que debía ser entregada cuando a su propietario le entregaran el vehículo nuevo que había comprado, ya que el la entregaba en parte de pago. La entrega del automotor nuevo se retrasó y por consiguiente también la entrega de su camioneta, por lo que yo seguí esperando la misma.

Finalmente en el mes de marzo le entregan el vehículo nuevo y el hace lo propio con su camioneta. Allí pensé, bueno ahora voy a hacerme de la misma, ya que era el legítimo dueño. No fue así ya que la agencia se la vendió a otra persona y a mi ni siquiera me devolvió el dinero. Ahora le he iniciado juicio, espero que se resuelva rápidamente. Escribo estas líneas para alertar a todos aquellos que puedan pasar por una situación similar.

