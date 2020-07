El radicalismo de catriel se opone a Portezuelo del Viento

En una declaración pública destacaron el accionar de La Pampa durante tantos años y repudiaron Alfredo Cornejo, quien propuso que Mendoza forme una República independiente de Argentina

El documento completo de La Unión Cívica Radical de Catriel dice:

El 19 de septiembre de 2.019 elaboramos y publicamos el Documento Político titulado “El Agua del Río Colorado” (I). En él hacíamos referencia a la represa Portezuelo del Viento que proyecta y quiere construir Mendoza sobre el Río Grande, principal afluente del Río Colorado. También, decíamos que la provincia de La Pampa fue la única que defendió como corresponde el agua del Río Colorado. Llevó a cabo todo tipo de acciones para frenar la obra, mientras no esté garantizado el derecho al agua para todos los pueblos ribereños de ambas márgenes. Concluíamos con nuestro más enérgico RECHAZO a la construcción de la represa.

El pasado 5 de junio de 2.020 el presidente Alberto Fernández, durante su visita a la provincia de La Pampa, se expresó respecto de la represa Portezuelo del Viento. Entre otras consideraciones, dijo: “No tiene sentido financiar una obra que es cuestionada por cuatro provincias. Tenemos que ver el impacto del proyecto y tener en cuenta que la naciente de un río no confiere derechos de propiedad. Quiero que el agua llegue a todos, porque argentinos son todos no solamente los que nacieron en la provincia donde ese río nace. La naciente de un río no determina propiedad de ese río. Ese río termina y confluye con otros ríos que llegan a muchas provincias. Es un criterio de solidaridad. No puedo resolver mi problema a costa del de al lado”.

Durante la presidencia de Mauricio Macri se aprobaron 1.023 millones de dólares para la ejecución de la obra hidroeléctrica y se hizo la primera entrega en octubre/2.019 por 6,9 millones de dólares. Ya en la actual gestión se concretaron dos desembolsos más: el segundo en enero/2.020 por 14 millones de dólares y el tercero en abril/2.020 por 16,3 millones de dólares.

A instancias del gobierno nacional, el 26 de junio de 2.020, el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) aprobó un Estudio de Impacto Ambiental Integral sobre la Cuenca del río y la convocatoria a Audiencias Públicas como condición necesaria para aprobar la realización de esta megaobra. La votación fue 4 a 1. La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires a favor. Mendoza en contra. El Ministro del Interior y presidente del Consejo de Gobierno del Coirco, Eduardo De Pedro, dijo: “Si bien no hubo un acuerdo total, los gobernadores tuvieron el espacio para dialogar con el acompañamiento de Nación”.

Este proyecto empieza a tener impulso en el año 2.007, cuando se logró un acuerdo entre el entonces gobernador Julio Cobos y el expresidente Néstor Kirchner, por una histórica deuda de la Nación con Mendoza. Pero, recién el año pasado se firmó el compromiso contraído. Sin duda la excelente relación de Alfredo Cornejo (exgobernador por la U.C.R.) con Mauricio Macri (expresidente por el P.R.O.) facilitó y aceleró la concretización del proyecto. Obviamente no podemos soslayar la conveniencia política de ambos. No olvidemos que la U.C.R. y el P.R.O. integran Juntos por el Cambio.

La “dupla” Macri-Cornejo dio luz verde al capricho de Mendoza para la construcción de la obra, sin importar la postura de las otras cuatro provincias. La llegada del nuevo gobierno vuelve a otorgar una instancia de justicia y real federalismo. Se abrió un espacio de diálogo para acercar las partes en búsqueda del consenso y del beneficio en conjunto. No obstante ello, Mendoza parece continuar con su porfía. Quizás, temiendo que el Estudio de Impacto Ambiental Integral sea adverso a sus intereses, recurrió a un laudo presidencial para zanjar las diferencias, dejando de lado los derechos de las restantes provincias. Está claro que pretende un manejo unilateral del caudal para satisfacer sus intereses a costa del sacrificio del desarrollo humano y productivo de los pueblos a la vera del Río Colorado.

Por si esto fuera poco, Alfredo Cornejo, Presidente de la Unión Cívica Radical, piensa en la “República de Mendoza”: sugirió que su provincia “tiene todo para ser un país independiente” y que debería considerar “seriamente su autonomía”. Existe un antecedente: hace muchos años un grupo de personas pidió la separación ante un juez federal. Acusa al gobierno nacional de ser el responsable de la demora por el avance de la obra, que “lo hace por maldad” y con el único objetivo de “perjudicar a Mendoza”.

La Unión Cívica Radical de Catriel, a casi 10 meses de aquel primer pronunciamiento, nuevamente participa del debate político fijando postura al respecto:

1)- COINCIDIR con la decisión que tomó el Consejo de Gobierno del Coirco: Aprobar un Estudio de Impacto Ambiental Integral sobre la Cuenca del río y la convocatoria a Audiencias Públicas. Este estudio es fundamental para saber si la obra es viable. Lógicamente, en su realización, debe intervenir una Institución de primer nivel académico y totalmente independiente de los intereses políticos. Por otra parte, estamos convencidos de que la megaobra tal como está proyectada es inviable por carecer de un estudio de Impacto Ambiental Integral.

2)- CONSIDERAR acertada y oportuna la intervención del Gobierno Nacional para frenar la construcción de la represa Portezuelo del Viento. La misma tiene un carácter federal, justo y solidario: el AGUA es de todos.

3)- SOLICITAR al Gobierno Nacional que suspenda el cuarto desembolso millonario en dólares previsto para fin de mes hasta tanto se finalice el Estudio y se realicen todas las Audiencias Públicas.

4)- RECONOCER la decisión política e institucional de las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, de acompañar firmemente a la Pampa en el reclamo, como ya lo hicieron el 12 de setiembre de 2.019 en Bahía Blanca. No obstante, lamentamos la ausencia de nuestras autoridades provinciales y municipales en las movilizaciones y debates informativos que se realizaron en defensa del Río Colorado el año pasado. Precisamente, el 17 de agosto de 2.019, se realizó un encuentro en el Puente Dique uniendo con una bandera gigante ambas provincias y los dos pueblos de la Comarca: Catriel y 25 de Mayo. Ese día también se manifestaron todos los pueblos ribereños de Río Negro y La Pampa.

5)- SOLICITAR al Gobierno Municipal, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que termine con el silencio. Amerita que se expida en términos políticos e institucionales. Los catrielenses tenemos el derecho de saber cuál es la postura de nuestro gobierno. Es fundamental que lo haga porque el agua es sinónimo de vida y la defensa del agua del Río Colorado es una política de estado.

6)- RECHAZAR categóricamente las expresiones de Alfredo Cornejo, Presidente de la Unión Cívica Radical. Es una verdadera falta de respeto que resulta ofensiva para la historia del radicalismo. El Partido perdió su “Norte”: hace una oposición por derecha, irresponsable e imprudente alejándose de su origen popular y olvidando que nacimos para representar a los “desposeídos”. No podemos profundizar la grieta. Esta penosa y temeraria actitud de Cornejo de confrontación evidencia rencor, descaro, irreverencia e insolencia. Lo único que le importa son sus propios intereses electorales: milita por su candidatura para el 2.023. Afecta la ética partidaria. Sin dudas, nuestro partido, merece dirigentes que militen por la Causa Radical. Alfredo Cornejo de ninguna manera representa los principios, valores e identidad del Partido. Debería pensar seriamente en dar un paso al costado: el “Sillón de Alsina” le queda demasiado grande.

El documento lleva la firma de Marcelo Rueda y Nicolás Díaz, máximas autoridades de la UCR de Catriel.

