Pagó patente y seguro, pero la moto ya la habían compactado

Un joven Alejandro Gigena, denunció que hace una semana le habían dicho en el Juzgado de Faltas que “para recuperar” su moto “debía contratar seguro, patente, tener el carnet e ir con el titular para que le devolvieran”. Señaló que “hice todos los trámites, pero ahora me dicen que la compactaron el 2017”.

El hecho data del 2016 cuando el secuestraron la moto personal de la Municipalidad de Santa Rosa, después de algunos años, el 2019, el joven realiza durante ocho meses trabajo comunitario.

Hace unos días decidió ir a preguntar por la moto en el Juzgado de Faltas: “me dijeron que si pagaba el seguro, la patente y que vaya con el titular y el cárnet, me devolverían la moto”, detalló Gigena a Plan B.

Contó que “pedí unos días en mi trabajo, que estoy en el campo, y pagué todo e hice todos los trámites que me dijeron, incluso hoy día iba a hacer lo del carnet, tenía turno. pero me lleve una sorpresa cuando me dijeron que ya la habían compactado”.









“Yo pregunté en el Juzgado de Faltas, ¿cómo que me la compactaron, si me habían dicho que estaba?, pero me respondieron que la habían compactado el 2017”.

Reclamó que “ahí le dije a la empleada, pero si me mandaste hacer todo esto y la moto no estaba, a lo que la empleada me contestó que no había dicho que la moto estaba. Me dijo que fuera a tránsito”.

Al ir a la Dirección de Tránsito, decidió hacer un video que se ha viralizado en las redes sociales, donde contó lo que le sucedió.

Finalmente le dijo a Plan B que se iba a reunir con un abogado, para ver qué medidas tomar.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios