Bolivia: La presidenta de facto Janine Añez dio positivo de Covid-19

Lo anunció en un video en redes sociales. Permanecerá en cuarentena por dos semanas, trabajando de manera virtual.









A través de un mensaje difundido en las redes sociales, la presidenta de facto boliviana Jeanine Áñez confirmó la tarde de este jueves que dio positivo a la prueba de coronavirus. “Junto con mi equipo hemos estado trabajado por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo”, dijo la mandataria usurpadora a través de un video difundido en Twitter.

Áñez, de 53 años, es la cuarta funcionaria del gobierno de facto del país andino-amazónico que cae contagiada por el Covid 19, una semana después del caso confirmado del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y sus colegas de Minería, Jorge Fernando Oropeza, y de Salud, Eidy Roca.

El anuncio de Áñez ocurre a cuatro meses desde que la enfermedad se cobró los primeros dos casos en el país vecino. Según medios bolivianos, la mandataria quiso mostrar tranquilidad en el mensaje de la tarde de este jueves: “Voy a estar en cuarentena durante 14 días, hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte; voy a seguir trabajando de forma virtual desde mi asilamiento”, dijo.

Áñez tomó el poder por la fuerza en noviembre del año pasado tras el exilio forzado del presidente Evo Morales. Su tarea principal fue la convocatoria a elecciones generales, que se complicó con la emergencia sanitaria y las denuncias de corrupción. Al final, los comicios fueron definidos para el próximo domingo 6 de septiembre.

