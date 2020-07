“La gente se movilizó en defensa de sus derechos”

Esta tarde, sectores opositores al gobierno del Frente de Todos se manifestaron en Santa Rosa y en distintos puntos del país, contra la intervención de la empres Vicentin, en contra de la cuarentena y la independencia de la justicia.









Los manifestantes realizaron un «banderazo por la libertad». Una protesta contra el gobierno del Frente de Todos.

El presidente del MoFePa, José Vazquez, expresó que «la gente se movilizó en defensa de las instituciones, de la República, un apoyo a las libertades, entendida como respeto a la constitución y los derechos de la ciudadanía. Es una expresión de la gente en defensa de sus derechos. No es en contra de nadie, ni de la cuarentena, simplemente manifestarse, que es una libertad que tenemos», agregó

-Pero son mayoritariamente opositores al gobierno del FdT

Si. El gobierno esta mañana tuvo gente que salió a apoyar las medidas que toma de las cuales no estamos de acuerdo. Pero es parte de la democracia y cada uno se puede manifestar libremente.

-¿La muerte del exsecretario de CFK y la liberación de Lazaro Baez suma a que la gente salga a manifestarse?

No sabría decirte. Pero creo que molesta que la justicia esté en sintonía con el gobierno de turno. Si una persona cometió un delito tiene que estar presa. Creo que le molesta más a la gente que se le devuelva la jubilación a Bodou, que se le de un retroactivo, cuando se han congelado las jubilaciones por decreto. La justicia tendrá que explicar. Y la muerte de Gutierrez sería arriesgado decir algo pero si sorprende que un secretario de un expresidente sea millonario.

-¿Como ves el manejo que hace de la pandemia tanto la Provincia como Nación?

-Ha sido una cuarentena extensa y exigente en nuestro país. Y en La Pampa, donde no tenemos virus, debería ser más amplia la apertura. Habrá que ver después las consecuencias posteriores de la pandemia, porque va a influir negativamente en el trabajo, la desocupación y la pobreza.

-¿Puede haber una utilización política de la cuarentena?

-Yo creo que algunos sectores del oficialismo se están aprovechando. Que hay alto nivel de aceptación en cuanto a las medidas de cuidada y se aprovechan de eso para avasallar ciertos derechos. No se puede tener el Congreso cerrado y una ferretería abierta. No porque el ferretero no tenga que trabajar, sino porque el Congreso debe estar abierto en este tiempo de crisis. Que los diputados sesionen constantemente.

