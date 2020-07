Pedehontáa “agitó” la interna peronista

El Secretario de Trabajo de La Pampa, uno de los “talibanes” de Verna, se sirvió de una frase del “Arte de la Guerra” que fue tomada por algunos militantes para criticar a la conducción justicialista.

En las redes sociales, Marcelo Pedehontáa movió el “avispero” interno del peronismo pampeano. En un año en el que deben realizarse elecciones de autoridades, las líneas mayoritarias propusieron un acuerdo para que Sergio Ziliotto sea presidente del Consejo Provincial y las personas que ocupan las intendencias, las unidades básicas de las localidades y el Consejo Local de Santa Rosa.

Con las banderas del “Espacio Capital” listas para ser izadas, el Secretario de Trabajo generó grandes repercusiones con una frase de Sun Tzu en el «Arte de la Guerra».

“Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes las tropas no las aceptan o no las entienden”, escribió el funcionario del gobierno de Ziliotto y no tardaron en llegar los comentarios.

No pasa desapercibido que se hayan anotado quienes públicamente ya anticiparon que irán a las internas a enfrentar el acuerdo de la dirigencia. Entre ellos, los militantes barriales Gastón Rodríguez, Luján Macías y Liliana Contreras, todos pre candidatos en una interna que no tiene fecha aún.









Algunos de los comentarios, que no cesan de sumarse, dicen:

Eduardo Christensen comentó que “también cuando no hay objetivos claros es muy difícil seguir una línea” a lo que Carlos Amoroso agregó “las tropas están siempre listas”.

Oscar Nicolas Garetto reclamó una “línea de mando clara y concisa”.

Gastón Rodríguez Delgado, lanzado a la conducción del Consejo Local de Unidades Básicas y dispuesto a enfrentar al intendente Luciano di Nápoli, señaló que “ya somos bastantes grandes para recibir ordenadores, o será q algunos nos cansamos de ser boludos Junta votos para los que nos cierran las puertas después de que asumen”

Y lo chuseó a Pedehontáa: “ ¿vos que desde el 2003 sos funcionario, qué opinas ? ¿Qué tenemos que seguir arrastrándonos a gente q ya tiene más de 40 años haciéndonos creer que son ellos los superdotados? Se terminó el autoritarismo y los caciques en casi todas las Provincias de la Argentina ¡Está no será la excepción !”, aventuró.

Carlos Domínguez, allegado a Martiín Borthiry y el propio Pedehontáa indicó que “algunos vinieron para quedarse con todo, los que siempre estuvieron se creen inmunes e intocables , los hechos les dan la razón a varios, caen parados esté quien esté. Si alzas la voz sos un traidor o te ofrecen piñas , aplaudo a los que se animan a enfrentar al aparato, no todos lo hacemos por diversas situaciones, algunas entendibles otras no tanto , pero todo sirve y hay mucha militancia cansada de los boludeos”

“Yo milite toda mi vida dentro de PJ, pero jamás tuve oportunidad de realizar más que eso, militar, mientras vi a muchos de último minuto ocupar sitios impensados, cuando lo manifesté me crucificaron, me borraron de un plumazo, a la mierda con mis más de 40 años de militancia activa , en fin, así es el peronismo, nunca sabes qué es lo mejor, si estar adentro y olvidado, o cruzarte de vereda , como muchos han hecho y volvieron, y con cargos”, agregó.

“Ser peronista es aceptar esa mecánica o armar una línea o partido y jugarte, los que lo hacen, bárbaro, mucha suerte, otros tantos harán como y , mirar desde afuera con cierta nostalgia lo que alguna vez fue un movimiento de todos”, destacó.

Gastón Rodríguez Delgado le respondió que “ya los vamos a probar a los inmortales, se creen que los palazos no les van a llegar, cuando empiezan a ver la tierra de cerca se darán cuenta que están en el piso. , literalmente jaja”, prometió.

Simón Lucas Rojo, funcionario del gobierno de Luciano di Nápoli, aportó: “cuando no sabemos dónde ir, ningún viento es favorable…” y Liliana Contreras, lanzada a una interna para disputarle a Ziliotto la presidencia del PJ, dijo que “por eso les sacaremos las caretas y verán la roja. Está vez nos cansamos de imposiciones”.

Ricardo Miranda, de Identidad Peronista, señaló que “las bases territoriales buscan su espacio y está perfecto” y Maria Lis Blanco aseguró que “necesitamos más Marcelo Pedehontaá, más Liliana Robledo… más políticos que piensen en la gente y sus compañeros”.

Fernando García González añadió que “cómo dijo el General, la Política no se aprende, la Política se comprende, y solamente comprendiéndola es posible realizarla racionalmente”.

Robinson Montero aprovechó a reclamarle al Secretario de Trabajo una respuesta: “Marcelo, compañero.. acá yo, espero tu nuevo llamado.. Mes julio estamos… Saludos”

Luján Macías comentó: “Marcelo Pedehontaá yo te banco … nunca vamos a estar todos conformes a mí personalmente siempre me cumpliste … los que quieran jugar que jueguen lo que sean, déjense de mariconera y jueguen ¡Si no sigan con su humo falso de votos !”

Luis Porrini dijo “Marcelo ¡hay que ponerse los largos papa! Y volver a las bases genuinas del movimiento creado por el general y tan desvirtuado por tantos ismos. Que jamás fueran peronismo, cuando enfoquen en ese rumbo acá tenés un compañero siempre dispuesto”

Silvia Cornejo agregó que“yo como siempre ayer me invitaron a la asamblea de la unidad básica de zona norte, no tienen día ni horario me quedaron de confirmar por supuesto que voy a ir voy a estoy firme como clavo de mesa si no ven es porque no avisaron, así que bueno, ahí estaremos como corresponde nada más”.

Norma Alicia Abadie se puso a disposición del funcionario “pero en esta no me quedo mirando por la ventana o llevando votos para mis compañeros. En esta juego en la cancha. Basta de suplente. Merezco ser titula, y Villa Santillán merece ser la unidad básica que merece el peronismo”.

