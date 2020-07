Reapareció Macri: “En la pandemia, el gobierno intentó avanzar sobre las libertades”

En su reaparición en la escena pública tras meses de silencio, el ex presidente Mauricio Macri criticó al Gobierno al afirmar que ha «intentado avanzar sobre las libertades», al tiempo que destacó que hubo «una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se ha movilizado para expresarse en contra de estos abusos y avances».

Macri advirtió además que en el marco de la pandemia «no se puede afectar la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada», aludir a gobiernos que a sí lo hicieron, entre ellos el de Alberto Fernández, a su entender.

Entrevistado por Álvaro Vargas Llosa en una conferencia online para un sitio chileno. bajo el título “La otra mirada de Latinoamérica”, el ex mandatario dio su primera entrevista desde que dejó la Casa Rosada y habló sobre la pandemia, la interna en el PRO, críticas al Gobierno, Venezuela, Estados Unidos y China, entre otros temas.

Las principales frases:

Populismo. «En algunos países hemos tenido gobiernos que vieron que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en autoritarismos soft, que pueden devenir en dictaduras como la de Venezuela. Al populismo lo veo debilitarse. De la mano de la revolución de las tecnologías y comunicaciones se ha empoderado. Acá hemos visto lamentablemente un gobierno que ha intentando en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero ha generado una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se ha movilizado para expresarse en contra de estos abusos y avances».

«Hemos visto un gobierno que intentó en la pandemia avanzar sobre la libertad de expresión, la Justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero generó una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se movilizó para expresarse en contra de estos avances» pic.twitter.com/w8ZanUNgmH — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 8, 2020

Su futuro político. «Mi primera tarea es fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio para que el espacio crezca a partir del volumen de sus dirigentes. Seguiré tratando de ayudar a que los talentos crezcan y tengamos muchos líderes para defender banderas como la libertad y la transparencia».

Pandemia. «Nos llevó a un lugar de miedo y pánico. Esto lleva a tomar decisiones urgentes y apresuradas, que al final terminan mostrando decisiones estúpidas. No hay que dejarse llevar por el miedo para tomar decisiones, sino por los datos. El mundo se lanzó a tomar medidas que después tuvo que empezar a corregir sobre la marcha. Hubo ausencia de coordinación y liderazgo global».

Salud o economía. «Cuando se pone en juego la muerte, avanza el miedo y el pánico. El 99% de las veces que alguien nos aborda con algo supuestamente dramático, no lo es ni dramático ni urgente. Hay que manejarse con los datos, no con el miedo. Tiene que haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la salud mental, física y la laboral de la gente».

Economía post-pandemia. «Los países donde tienen estructuras fuertes, un sistema capitalista que funciona va a haber una recuperación muy rápida, como EEUU, en una V. En países que tiene problemas va a ser más parecido a una L larga. En los países con más fragilidades tiene que tener más cuidado con el equilibrio».

Estados Unidos. «En los próximos meses vamos a ver que EEUU se va a cerrar más en sí mismo por el proceso electoral, focalizado en su política interna. No creo que haya una declinación de EEUU como líder global, sigue siendo un líder importantísimo en la tecnología con una moneda fuerte. El mundo necesita del rol de equilibrio, esperemos que eso retorne».

China. «La tentación siempre a que el autoritarismo eficiente se demuesta a más ágil. Siempre es una tentación a la que hay que alejarse. China es una realidad, es muy importante para la región y es un líder mundial. El equilibrio entre EEUU y China todavía no se ha encontrado. En el futuro China se va a ir aproximando a las democracias liberales que tenemos nosotros».

Venezuela. «Cuando estaba Chávez dije que era una dictadura y que no iba a ser fácil de resolver. El tiempo lamentablemente me dio la razón. Esto refuerza la importancia de tener una sociedad activa, valiente, unida, que reaccione ante los primeros intentos de reducir nuestras libertades. Venezuela no llegó a ese lugar de un día para el otro. Fue cediendo, pensando que se podía convivir con algunas libertades menos. No se puede convivir con ninguna libertad menos. Tenemos que seguir manteniendo la presión hasta que dentro del Ejército venezolano surja una decisión de terminar con este proceso de destrucción, generación de pobreza y persecución. Lamentablemente mi país se retira de las posiciones de aumentar el nivel de sanciones y reclamos a Venezuela. Me duele pero es la realidad con el nuevo Gobierno. Los argentinos hemos recibido de brazos abiertos a los venezolanos, pero en otros lugares no es así. De todas maneras, es imposible sostener esta situación por mucho tiempo, hay que resolver esto con Venezuela recuperando la libertad».

El mundo después del Covid. «Hay cosas que van a avanzar como el comercio electrónico, home office, algo del homeschooling, pero los chicos tienen que seguir yendo al colegio y socializar. Hay cosas que van a cambiar, pero otras no porque el ser humano quiere relacionarse, estar en contacto, conocer, quiere ser parte de algo interactivo de intercambio. Eso va de la mano de la libertad y en contra de los autoritarismos que quieren imponer solo una visión de las cosas. Soy muy optimista para el futuro. Más allá de que en el corto plazo vamos a vivir situaciones muy difíciles».

Información. «En el mundo que teníamos antes del Covid, ya estaba inestable políticamente. La revolución de las expectativas, hoy una persona recibe en 30 días toda una información que 30 años atrás recibía en toda una vida Esta es la primera pandemia que convive con la revolución tecnológica, con el WhatsApp, Twitter, Instagram. Nunca estuvimos tan informados y a la vez tan confundidos. Las redes permiten la radicalización de los debates». (Fuente: Perfil).

