Cristina Castro, mamá de Facundo: “La Policía Bonaerense me toma el pelo”

Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Casto, el joven desaparecido hace más de dos meses en la localidad de Mayor Buratovich, reiteró la necesidad de apartar a la Policía Bonaerense de la investigación ya que “no se nos perdió una naranja, me hicieron desaparecer un pibe”.

La madre de Facundo destacó la figura de algunos testigos que vieron alejarse al joven y subirse a una camioneta gris plata y enfatizó que “la policía me está tomando el pelo y además el Comisario de Villarino de muy malos modos me echó”.









La mujer pidió que se detenga a la policía Siomara Ayelén Flores por falso testimonio ya que “ella dice dejarlo en Teniente Origone a las 13 y después declara que mi hijo le dijo ‘no le digas a mi vieja’ pero él al ratito me está llamando” y explicó que “ahí donde dice haberlo dejado a Facundo no puede llamar porque no hay señal de nada”.

En La Mecha por Radio Provincia, Cristina recordó que en ese llamado su hijo le dijo: “mamá vos no tenés una idea donde yo estoy. Lo reté porque pensé que estaba viviendo con una piba” y añadió que “él me dijo mamá no me vas a volver a ver más”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios