Diputada pidió al gobierno que interceda ante posible cierre de un geriátrico de Intendente Alvear

La legisladora de la UCR, Agustina García, solicitó el auxilio al gobierno para que no cierre la Residencia de Anacianos «Nuestra Señora de Fátina» de esa localidad.









Por medio de un Proyecto de Resolución, la diputada provincial por el bloque radical, solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que «arbitre las medidas necesarias para interceder ante el peligro de cierre de la Residencia de Ancianos “Nuestra Señora de Fátima” de lo localidad de Intendente Alvear».

García argumentó que la La Residencia de Ancianos “Nuestra Señora de Fátima” de Intendente Alvear «es una institución sin fines de lucro que cumple una función social imprescindible en la localidad. Desde hace muchísimos años cuida y atiende una franja de personas de la tercera edad que no puede tener un sostén familiar». A su vez, afirmó que la misma «ha logrado emplear a varias familias que tienen su trabajo formal gracias a ésta institución”.

Recordó un artículo periodístico del diario “La Reforma” del 1 de Julio de 2020, en el cual el presidente de la comisión directiva, Horacio Luis indicó que: ‘Es un problema endémico, desde sus orígenes venimos sin encontrar la solución definitiva. Esto sería que la Residencia de Ancianos tuviera los fondos para pagar sueldos, aguinaldo, comestibles, todos los gastos normales. Porque los gastos extraordinarios se solucionarían con algún subsidio, con algún evento… No podemos lograr tener los recursos para los gastos normales, el año pasado nos salvó una ayuda del gobierno provincial y un subsidio de 600 mil pesos de la Fundación ProAlvear, que permitió llegar a fin de año más o menos normalizados'».

«En otro tramo de la entrevista indicó que los principales problemas que tienen son acceder al 50 por ciento del sueldo y los aguinaldos y el cambio de categoría que gestionan con PAMI. «La dificultad no es solo el aguinaldo, se tiene que entender que la Residencia necesita un plus de dinero. En las últimas semanas han fallecido seis ancianas por distintos motivos de salud, tenemos una población de mucha edad, el PAMI no deriva ancianos por la pandemia y tenemos que cubrir ese faltante con abuelos de Alvear o de la zona cercana. Menos ingresos y más agravamiento económico. Tenemos un buen personal, con actitud ante el trabajo y no le podemos decir: no podemos pagar el aguinaldo. No merecen eso», citó la legisladora.

