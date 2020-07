Juego clandestino en Rancul: Demoraron a siete personas “todas son gente mayor de la localidad”

El Fiscal General Armando Agüero se refirió al procedimiento que se llevó adelante en la sede social del Club Jorge Newbery de Rancul, donde se desbarataron mesas de juego clandestino.

Agüero indicó que de manera permanente se realiza la supervisión de lo que tiene que ver con el juego ilegal o no autorizado «Recibimos información que en Rancul se estaban juntando a jugar en un club, el Jorge Newbery, así que solicité inmediatamente un allanamiento para investigar esta situación y lo que tiene que ver con el distanciamiento y la cantidad de personas permitidas en relación a la cuarentena».









El fiscal agregó que tras pedir el permiso al Juez de Control Alejandro Gilardenghi, se procedió a verificar la situación en la localidad de Rancul «Alrededor de las cinco o seis de la tarde hicimos el allanamiento y encontramos siete personas, tres mesas de juego y $80.000 aproximadamente que había en esas mesas. Es un procedimiento más de los muchos que hacemos. Vamos detrás de estas modalidades de juego y otras que tienen que ver con la quiniela clandestina y los juegos on-line, es decir todos los sistemas de juego ilegal no autorizados por el Gobierno nacional y provincial» confirmó.

A las personas que se encontraban en el lugar se les inició una causa penal «Lo que antes era una contravención que era una Ley provincial, la 408, se convirtió en un delito penal en todo el país y que tiene penas graves, arranca en su mínima en tres años de prisión. Obviamente, se entiende para aquellos juegos ilícitos de alto volumen de dinero o de gran cantidad de gente, pero este caso no deja de ser por eso un juego ilegal. Vamos a citar a las personas que estaban jugando como imputados y explicaran y se defenderán y eventualmente pueden ser condenados o de acuerdo a la situación de cada uno de ellos, desconozco si tienen o no antecedentes penales, podrán recurrir a una salida alternativa como la suspensión de un juicio a prueba por trabajo en favor de la comunidad por ejemplo»

Agüero confirmó que los involucrados «son gente mayor de la localidad» que fueron demorados a efectos de identificarlos y luego de concluir con todo el trámite de la requisa personal y secuestro de dinero, celulares y elementos, fueron liberados.

Por otra parte, se refirió a la situación que atraviesa a la entidad deportiva, en cuya cantina concesionada se produjeron los hechos «La institución como persona jurídica no tiene una responsabilidad penal, porque son para las personas individuales, pero si la tiene para la nueva Ley que acaba de sancionar la provincia de La Pampa, una infracción por el incumplimiento del distanciamiento social y el uso de las medidas de seguridad y de salud. También habrá que analizar el tema que no era una actividad permitida con lo cual no tiene los protocolos que se necesitan porque lógicamente es un ilícito», explicó y agregó «eventualmente lo que el club puede llegar a tener es una sanción económica o una clausura, pero eso ya lo va a evaluar el Juzgado Contravencional en acciones paralelas a esta» indicó.

Fuente y foto: Infotecrealico.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios