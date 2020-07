Desmienten a trabajador rural: “nunca trabajó para mí, le presté la casa porque no tenía donde vivir”

La semana pasada Plan B Noticias informó que una familia reclamaba mejores condiciones laborales en el campo “La Maravilla” de Javier Martocci. El propietario del tambo aseguró que nunca fue su empleado.

“La verdad es no sé a dónde quiere llegar esta gente y qué quiere. Nunca trabajaron para mí, de hecho, el mismo me dijo que no tiene conocimientos ganadores, siempre vivió del horno de ladrillos”, explicó Martocci sobre la denuncia mediática que hizo Miguel Quiroga.









El trabajador denunció en LU 100, AM 1040 / FM 102.5, luego reproducido por Plan B, que trabajaba como tambero y ayudante en campo “La Maravilla”, donde cobraba entre 7 y 8 mil pesos cada 20, 25 días. En el lugar vive con su esposa y 4 hijos.

Sin embargo, el propietario del campo desmiente la denuncia pública de Quiroga.

“Hace un par de años hay un allanamiento en un horno de ladrillos de Alpachiri y esta gente había quedado sin casa, a la deriva, y a mí me pregunta el tambero mío si le podíamos dar la otra casa que tiene el campo para que no quedara solo cuando él se iba”, comentó a la misma radio.

“Esa gente no trabajó conmigo, trabajaba en horno de ladrillos. Al hombre no lo conocí, no alcancé a decir que ni que si ni que no, cuando me quise acordar, ya estaban viviendo en la otra casa del campo. Hasta que pasó un meso no hablé él, y yo no lo conocía. Si llevo a trabajar a alguien es increíble que no tenga una conversación con empleador”, graficó.

“¿Yo me voy a llegar a trabajar al campo mío a alguien que no conoce del rubro? El desaparecía y no se lo veía. Iba y venía con su auto. Había épocas donde estaba más tiempo en el campo que otras”, indicó.

“Un día le planteo que venía la vacuna de la aftosa y le dijo que le podía pagar la changa y me dice que nunca había trabajado en hacienda, que no tenía experiencia. No solo no trabajó conmigo sino que no trabajó en ningún otro tambo”, aseguró Martocci.

“Él no viene del rubro agropecuario. Con él estuvo todo bien hasta que le empecé a pedir la casa a fines del año pasado. Una vez me dijo si me sacás de acá te hago juicio, no sé qué juicio si no trabajaba para mí. Yo le di la casa, le pagaba la luz y hasta la televisión satelital”, dijo.

“Esa casa la solemos usar para gente que va a trabajar al campo y se tiene que quedar unos días, como por ejemplo con un veterinario que viene a trabajar para nosotros”, añadió.

“En verano, él estaba trabajando en el horno de ladrillos, y las dos o tres veces que fui a la casa para hablar con él, estaba la señora y me decía que Miguel estaba en el horno de ladrillos. Cuando él dice que está tirado en el campo, no es cierto, tiene un vehículo en marcha, me lo cruzo cada tanto. No es así”, afirmó el hombre que tiene un tambo “blanqueado y registrado en el Ministerio de la Producción”..

“Cuando vos tenés un problema laboral con alguien, es sencillo. Se hace un reclamo de indemnización, pero a mí no me pidieron nada, no me pidieron ninguna suma de dinero. No sé qué quieren. Tal vez que yo reaccione para agarrarse de algo, pero esto es inconsistente, no son ni fueron empleados míos”, finalizó Javier Martocci.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios