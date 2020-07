Se fueron al asentamiento, perdieron todo en un incendio y arrancaron de nuevo: piden luz para 50 familias

Unas 50 familias se encuentran en la misma situación: sin energía eléctrica y sin techo digno.

Kevin Guevara lanzó el reclamo por las redes sociales y esta mañana dialogó con Plan B. Vive con su hijo de 2 años y su compañera en la calle Niñas de Ayohúma a metros de la calle Gobernador Duval.









Se fueron a vivir allí cuando se quedaron sin vivienda. A poco de haberse instalado en una “casita de madera” lo perdieron todo en un incendio. Ahora comenzaron a construir una casa de material y necesitan ayuda para terminar de levantarla.

“Estamos hablando con toda la gente del barrio que baje la luz. En total hay 50 familias que hace tiempo que estamos acá. Nosotros nos habíamos armado algo de madera, faltaba barnizarla, pero un día salí a hacer los mandados, me senté a tomar mates con mis amigos y al rato me llamaron para decirme que se estaba quemando”, contó Kevin a Plan B.

“Estaba a unas 15 cuadras, cuando llegué ya no había más nada. Tengo un nene de 2 años y mi señora y yo tenemos 23 años”, contó.

“Me dedico a descargar camiones los sábados y los miércoles, pero ahora no hay trabajo por la pandemia. La gente de acá mucho no podemos hacer. Nos reunimos por el tema de la luz, hace un año que la gente está acá y los políticos no hacen nadad”, se quejó.

“Ahora estoy construyendo algo de material. Es mentira que se inunda, lo sabemos porque cada vez que llovió, nadie se inundó”, dijo el joven que es oriundo de Trenque Lauquen y formó familia en Santa Rosa.

Ahora necesita ayuda para terminar su casa y que las autoridades les permitan tener el servicio de energía eléctrica

“Lo que más necesitamos, todas las familias que estamos acá, es luz. Y yo con mi familia necesitamos ladrillos, chapas, aunque sean usadas”, señaló. El teléfono de Kevin para hacer donaciones es 02954 15 559447.

“Fuimos al IPAV y nadie nos respondió nada. Nunca nos anotaron. Nos dijimos que esperáramos unos 15 días y cuando volvimos no nos anotaron”, añadió.

Pasaje.

El joven contó que “me llamó el intendente para ofrecerme plata para el pasaje y volver a mi pueblo, a lo que le respondí que no, tengo mi familia acá. En vez de ayudar, quería que me vaya para mi pueblo”, aseveró.

El posteo.

Kevin Guevara dio a conocer su situación y la de las familias del asentamiento por medio de Facebook.

Allí escribió:

“Cuanta gente conocí y cuanta gente me ha dicho yo no viviría ahí. Cuanta gente dijo que sí. Ojala se pusieran en mis zapatos. Esta es la cacita en la cual perdimos todo… hoy estoy construyendo una casa digna y de material gracias a mis amigos, no hay ayuda política acá, solo puedo darles gracias a mis contactos, a mis amigos, a los que colaboraron con materiales para mi familia y a los que estuvieron desde el día uno desde que nos echaron a la calle”, indicó.

Agregó que se quedaron sin techo “en plena cuarentena a las 2 dela mañana. No puedo dar nombres para no comprometer a nadie. Estaría bueno que se acercara alguien importante dela ciudad de Santa Rosa para que bajen la luz ya que hay varias casas en condiciones de tener luz y terrenos que no son inundables”, aseveró.

