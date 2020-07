Duras críticas a Jorge Lanata por comentar el aspecto físico de Carla Vizzotti

Luego de que criticara el aspecto físico de la secretaria de Acceso a la Salud, fue cuestionado en las redes sociales.

«Vizzotti no sólo cambió de opinión, no sé si se fijaron. También cambió de look. Acá la vemos al principio de la pandemia con anteojos, mirá. Y en esta otra foto, un poco más actual, sin anteojos. Así se empieza, Carlita. Porque tres pandemias más y podés terminar así».

El patético intento de hacer humor termina con la imagen de una modelo. Su protagonista es Jorge Lanata, el operador político disfrazado de periodista que conduce PPT los domingos por la noche.

Las críticas no tardaron en llegar en las redes. Las acusaciones por misoginia -ni las primeras ni las últimas- inundaron Twitter. Entre quienes criticaron a Lanata estuvo Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, consignó La Izquierda Diario.

Esto pasó ayer al aire Lanata, en su programa @PPT_oficial. Tal vez no perdía contra el programa de tortas por una confabulación kirchnerista.

Tal vez perdía porque su contenido atrasa 100 años… pic.twitter.com/CPhsNZLzOd — Sergio Chouza (@SergioChouza) July 13, 2020

Durante el programa emitido el domingo por la noche, Lanata había cuestionado a Vizzotti por la gestión oficial de la pandemia y los informes que brinda la funcionaria. Sin embargo, rápidamente pasó de la critica política a criticar la imagen de la secretaria de Acceso a la Salud.

Es decir, utilizó los comentarios misóginos sobre la imagen de la funcionaria como una forma de anular la discusión de argumentos. Esto no tiene mucho de novedoso. La oposición de derecha viene haciendo bandera con el rechazo a la cuarentena y a la gestión oficial. Lanata, fiel vocero de los intereses del gran empresariado, participa activamente en la tarea.

Despreciable la misoginia de Jorge Lanata y repudiable su maltrato.Siempre, siempre, del lado @carlavizzotti de la vida.

Ya es hora de que las mujeres no tengamos que soportar este tipo de agresiones.#EsViolenciaPolitica — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) July 14, 2020

La sustitución de los argumentos por los agravios personales no inició el domingo. Por el contrario, los argumentos misóginos acompañan otras múltiples descalificaciones hacia la gestión oficial.

