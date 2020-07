Coronavirus: realizaron tareas de “Prevención Focalizada” en General Pico

Trabajadores de Salud y referentes barriales de General Pico pusieron en marcha el Programa “Prevención Focalizada”, que intenta generar conciencia en cuanto a las medidas preventivas de COVID-19.

La coordinadora inter-institucional de Áreas Programáticas del Hospital Gobernador Centeno, Alejandra Alisandroni, comentó que uno de los objetivos de la iniciativa es juntar a referentes barriales con personal del sistema de Salud, “en este caso los Centros de Salud y las sedes barriales. Todas las sedes gubernamentales o no gubernamentales que quieran colaborar. El objetivo común es poder brindar información acerca de la prevención de COVID-19”.









A fin de evitar contagios es que se acerca esta importante información, hoy se realiza en el barrio Carlos Berg, aunque también se recorrerán calles de la ciudad de acuerdo a la cercanía a los Centros de Salud, “este programa es a nivel provincial, en General Pico empezó la semana pasada, el domingo se recorrió el (Paseo) Belgrano y también la Feria de Emprendedores”.

Se observa que muchos ciudadanos no tienen incorporadas algunas de las medidas, como el correcto uso del tapaboca-nariz-mentón, con sus medidas higiénicas correspondientes y otras como la higiene de manos, el estornudar sobre el codo, el evitar compartir el mate o utensilios, evitar los abrazos, “no es fácil cambiar toda una cultura, tenemos una sociedad en la que estamos acostumbrados a tomar mate en comunidad, aun con personas que no conocemos, no estamos habituados a usar el barbijo social, son prácticas que tenemos que ir incorporando y algunas tendrán que perdurar en el tiempo”.

Durante el fin de semana se continuará con la actividad, en barrios Federal, Energía y Progreso, Este, Molino, y si el tiempo acompaña el sábado se desarrollará en Plaza San Martín y el domingo en el Parque Recreativo Delfín Pérez.

En la ciudad se cuenta, además, con la colaboración de la Municipalidad, las Comisiones de Fomento, iglesias evangélicas, entre otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por lo que se aprovechó para invitar a participar a quienes quieran sumarse a llevar información a la comunidad.

