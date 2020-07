Oscar Ochoa denunció públicamente a “Mercado Pago”

Osca Ochoa relató en sus redes sociales que “me robaron $3.000” y recomendó no aceptar pagos por medio de la aplicación.

Oscar Ochoa señaló que una persona fue a su comercio en enero de 2020 a realizarse un “trabajo de color y corte” que le abonó con “código QR”.









Ochoa dijo que “entró el dinero en mi cuenta, y al cabo de unos 20 días fue retirado y devuelto al cliente porque ‘desconocía dicho gasto’, sin mi consentimiento obvio, y sin ningún aviso previo, como si nunca hubiese venido a la peluquería”.

“Me cansé de reclamar” a la persona, a la empresa y “al representante en La Pampa del sistema Mercado Pago, y jamás me devolvieron el dinero”

“O sea, me robaron más de 3.000 pesos. Como que no tenemos ninguna protección ni seguridad los comerciantes que cobramos mediante Mercado Pago. Nadie se hizo cargo, no sé, yo que ustedes ante este antecedente no cobraría más con ese sistema”, recomendó Oscar Ochoa.

