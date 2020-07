Vecinos del barrio Río Atuel criticaron a Camuzzi por el retiro de diez medidores

Aseguran que no les avisaron del retiro, ante probables pérdidas de gas. Desde la empresa tenían que identificar el problema y estiman que tardarían más de 15 días. Vecinos y vecinas, piden celeridad a la empresa.

Mariana Curti vive en la Tira 20, departamento 205 del barrio Río Atuel y desde ayer se quedó sin gas, debido al retiro de unos diez medidores por parte de la empresa prestataria de gas.

“Ayer alrededor de las 17 horas, vino Camuzzi y retiró los medidores, por un llamado de un vecino que supuestamente tenía una pérdida y había poca presión de gas, pero no nos informó a los usuarios”, dijo a Plan B.

“Los vecinos se fueron dando cuenta porque se apagaban los calefactores. Y cuando bajamos a ver, vimos que estaban sacando los medidores. Cuando les consultamos por qué los estaban retirando dijeron que no sabían qué pasaba, pero que iban a ver y podía demorar hasta 15 días. Está bien que los hayan sacado si había pérdidas, pero que no se tomen tantos días”, agregó. “Estamos en invierno, hace frío y no tenemos con qué cocinar, ni nada”, afirmó.

“Ellos llegaron con un efectivo del barrio, por si había problemas al retirar los medidores. El operario dejó un papel, indicando los medidores que se había llevado, que fueron la mitad de los de la tira XX”, agregó.

Mariana Curti pidió celeridad a Camuzzi y no tener que esperar 15 a 20 días sobre la solución del problema en el barrio. “Nos dijeron que puede ser un problema de los reguladores o los medidores. Si es el regulador grande, nos dijeron otros vecinos que hay que invertir $60.000 por departamento. No sabemos el costo de todo esto”, afirmó.

“Si es el caso del medidor, también hay que reponerlos. El problema son los tiempos que lleva todo, es todo por Internet y online, por parte de los operarios de Camuzzi. No podemos esperar tanto tiempo”, agregó.

“Está haciendo mucho frío. A mi anoche me prestaron un caloventor y cuento con un anafe. En mi casa vivo con mi marido y dos hijos. En el caso de mis vecinos de al lado, son jubilados. Anoche fui a verlos se calentaban con una estufa eléctrica”, explicó Mariana. “Hay mucha burocracia y estiman que van a tardar por lo menos 15 días”, agregó.

– ¿Han pensado en acercarse a un organismo público para comentar cuál es la situación?

– Pensábamos esperar hasta el viernes. Ayer llamé a Acción Social, la verdad es que no espero milagros. Si esperaba que nos ayudaran para acelerar las gestiones, pero lo único que me ofreció fue contactarme con gente de la Comisión Vecinal, para que presentaran un escrito a Camuzzi y que se podía hacer un relevamiento, para darles vales de garrafas a los vecinos más necesitados.

Pero un vale de garrafa no nos estaría sirviendo, porque las cocinas de hoy en día no son para gas envasado. Nos hubiera servido más que hicieran un llamado a Camuzzi para solucionar el problema.

– ¿Han elevado el problema al consorcio?

– No podemos contar con el consorcio. Está muy venido abajo y no les dan bolilla. A ellos les interesa que pagues lo mensual que te cobran, pero no arreglan, no barren, no te colaboran con nada y no es por la pandemia. Cuando empezaron los grandes problemas de cloacas, unas diez o quince familia que fuimos a hablar al Concejo Deliberante, a la Banca del Vecino y ahora nos incluyeron en un Programa Provincial para arreglar las cloacas, pero ellos (por el consorcio) si les pedimos ayuda, nos dicen que no pueden hacer nada.

