Caudal por el río Atuel: La CPE celebró el fallo de la CSJN

El Consejo de Administración de la CPE expresó su beneplácito ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, motivo de satisfacción y orgullo para la comunidad pampeana, en especial para los habitantes del Oeste y todas aquellas personas e instituciones que han sido parte de esta larga lucha contra el arrebato.

No obstante, resulta oportuno destacar que la alegría por un fallo prácticamente unánime de los miembros de la Corte, para garantizar un caudal mínimo permanente, no nos debe hacer olvidar que anteriores decisiones supremas no han sido acatadas por la provincia de Mendoza.

Reconocer el compromiso y el trabajo de nuestra Universidad Nacional, la Fundación Chadileuvú —de la cual forma parte nuestra CPE— la Asamblea Pampeana por los Ríos, funcionarios, y dirigentes que han sabido convertir la causa del Atuel en política de Estado. A la prensa local que ha mantenido encendida la llamita del reclamo.

Una mención especial para nuestros artistas, autores, escritores, compositores e intérpretes, que con su tarea han recogido la tragedia de la desertización y han perfilado la identidad de nuestra provincia. En el nombre de Edgar Morisoli se sintetiza la labor incansable y el compromiso. La alegría que nos embarga, es también la que nos compromete a redoblar esfuerzos y a no claudicar en la lucha. Hasta que vuelva a correr el Atuel.

