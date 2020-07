Designación del Sindicto de Pampetrol: El radicalismo fijará posición en el recinto

El diputado provincial despejó rumores sobre una división dentro del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y adelantó que fijará posición en el recinto llegado el momento de dirimir si el cargo de síndico de Pampetrol corresponde a Martín Matzkin, quien figura en el pliego enviado por el gobernador Sergio Ziliotto, en vez de Javier Díaz, propuesto por Comunidad Organizada, la segunda minoría.









El supuesto se originó a partir de la votación por la renovación de las autoridades del Consejo Directivo del Banco de La Pampa, una de ellas el exdiputado radical, Carlos Pessi.

La parte mayoritaria argumentó el voto negativo por la mala política del Banco de La Pampa hacia sus clientes, pese a que se había atribuído una “mala relación” entre Torroba y Pessi. Los otros dos diputados, por el contrario, acompañaron la decisión del gobernador de nombrar a ese directorio.

Cuelle explicó que “no significa que haya una fractura, sino que en todo caso hay una disidencia en relación al nombramiento del directorio”.

“Algunos explicaremos porque votamos en contra y otros porque a favor. Pero tiene que quedar claro que no es en contra de las personas, sino de los manejos o las formas de llevar adelante el banco de todos los pampeanos”, sostuvo en diálogos con LU100.

Síndico de Pampetrol

El diputado manifestó que «el bloque lo ha discutido en profundidad. La ley no tiene claridad y da a varias interpretaciones».

«Nosotros advertimos a quienes tienen que tomar las decisiones, que sería oportuno recurrir a otro poder. Las competencias no están en el tribunal electoral. Se tendría que pedir la Superior Tribunal de Justicia, para que dirima cual es la interpretación que se hace de este artículo», argumentó.

En ese sentido, Cuelle planteó: «Sabemos que la oposición tiene que dirimir el cargo de director y de síndico. Sería importante traer claridad sobre este artículo».

«Si me preguntas cuál es la decisión, todavía no se ha convocado a la función de peticiones y poderes, así que hasta que esto no ocurra, el radicalismo no adelante su estrategia, y aún así convocada fijaremos posición en el recinto», concluyó.

El cargo de Sindico Titular de Pampetrol S.A.P.E.M ya fue pedido por Propuesta Federal para el abogado Martín Matzkin, pero Comunidad Organizada reclamó que le corresponde por ser segunda minoría. Proponen a Javier Horacio Díaz.

En el medio, la Mesa Direcetiva del Comité Provincia de la UCR, se manifestó a favor del candidato del tiernismo, de acuerdo a la ley 2.225 y 3.142 de creación de la empresa.

«El apego a las normas jurídicas es un principio inclaudicable», sostuvo la Mesa provincial y respaldó a Comunidad Organizada en el pedido: «le corresponde a la segunda minoría, es decir, Comunidad Organizada».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios