Detectan dos camiones que querían ingresar a La Pampa de forma irregular

La Policía pampeana detectó que un camión quería ingresar a la provincia proveniente de América, pero no tenían el permiso provincial. Por otro lado, un camionero que era acompañado por un menor, no lo dejaron ingresar porque el menor no está amparado para realizar esa tarea.

Personal del puesto caminero de Eduardo Castex y de la departamental advirtieron el paso de un camión, sobre Ruta Nacional 35 proveniente de la localidad de América.









Los ocupantes del vehículo, hicieron su ingreso de manera indebida a La Pampa por caminos alternativos de zona rural entre General Pico e Intendente Alvear.

Según pudo saber la Policía, los mismos tenían la intención de realizar una transacción comercial. Contaban con permisos de circulación nacional, pero no el provincial que los habilita.

En este caso, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, por lo cual resultaron notificados en actuaciones de índole judicial -delito prevé artículo 205-239 del CPA.

El Ministerio Salud de La Pampa dispuso su pertinente custodia para comprobar su retiro de La Pampa, para lo cual se coordinó la tarea con distintas comisarias del ámbito de la Unidad Regional (UR-II) zona Norte, hasta el límite de la provincia con Buenos Aires.

Huinca Renancó

Otra situación similar ocurrió con otro camión, en este caso, su conductor estaba acompañado de un familiar menor, oriundo de Huinca Renancó.

Este último no estaba amparado para realizar esta tarea. Inmediatamente se activó el mecanismo de protección y se dio la misma situación de custodiar su regreso a la localidad a cargo de sus progenitores. El menor dormitaba en el interior de una cucheta.

El mayor responsable familiar del menor fue notificado a disposición de la Justicia.

