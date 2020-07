Propiedad privada: “derecho absoluto aislado”

Plan B Noticias publica la nota dada a conocer por el Movimiento de Inquilinos Pampeanos

La nota completa del Movimiento de Inquilinos Pampeanos, dice:

Sin dudas las personas que alquilamos tenemos en cuenta, que para nuestra Constitución Nacional la Propiedad Privada es Inviolable. (Artículo N°17 C.N.). Pero también pensamos, que la debemos complementar con las demás Leyes Vigentes.

Ahora bien, la mayoría de las personas que alquilan (25 mil inquilinos/as) en toda la provincia de La Pampa, pagando un canon mensual por la locación de un inmueble con fin habitacional, es la única forma que tienen de Acceder a una Vivienda Digna, sin que el Estado se la pueda garantizar… . (Artículo N°14Bis C.N).

Otro de los tantos problemas, es sin dudas, el precio de los alquileres y los abusos corrientes del mercado inmobiliario que, “haciendo abuso del Poder Económico”, hostiga al Pueblo a tener que vivir desesperado y llegar con lo justo a fin de mes.

Aunque parezca increíble, el sector inmobiliario ve el acceso a la vivienda digna, como un Negocio. Al parecer, “no les alcanza” con cobrar precios exorbitantes con los alquileres, también varios y varias buscan hacer “todo lo posible” para derretir los ingresos de las personas que alquilan y las personas que son garantías con sus ingresos o bienes.

Durante la semana que pasó, no sólo el caso extremo de Kevin y su familia, como las 30 mas que habitan el asentamiento “El Nuevo Salitral” dejó helado/a a mas de una persona, por la difícil e increíble situación de vulnerabilidad social y habitacional que atraviesan esas familias que viven y en el lugar, a la pronta espera que la C.P.E les brinde el indispensable servicio Luz o que el municipio piense en llegar a un acuerdo, con ideas concretas.









El caso de las inquilinas que intentaron ser desalojadas de una manera: “encubierta”, comenzó cuando, después de alquilar un techo para ellas y sus hijos/as, comenzaron a saber de los problemas ocultos dentro de la propiedad privada que, luego de ser embargada, fue adquirida por un nuevo propietario. Éste, sin mediar ante la Justicia, decidió poner todo en manos de una reconocida inmobiliaria de Santa Rosa y “creyéndose jueces”, intentaron desalojar, de manera “encubierta” a éstas personas. Al parecer, ni la inmobiliaria, ni la empresa Camuzzi Gas, ni el flamante propietario-como el anterior- jamás tuvieron en cuenta al Código Civil y de Comercio de la Nación, Código Penal Argentino o el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó el Sr. Presidente: Alberto Fernández. Recordemos que Nuestro C.C.y.C.N dice, entre tantas cosas que se deberían cumplir, por ejemplo: “El contrato mínimo legal de locación es de 2 años”. “Conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido”. Entre otras

Otro de los puntos fue: “El intento de desalojo sin orden judicial”. Sin respetar a la Justicia y violando el D.N.U.

Con toda la complicidad de la empresa que provee gas natural a la provincia les retiraron sus propios medidores que no tenían deuda y había una relación de locación preexistente. Pero, lamentablemente, esas personas con sus menores siguen esperando volver a tener de éste indispensable servicio.

“La cosa sigue…”

El viejo barrio: “Río Atuel” de nuestra ciudad, fue noticia, ya que la empresa anteriormente mencionada, por “falla en 10 medidores” dejó a más de 10 vecinos/as sin gas. Según las personas que viven en el lugar, éstos medidores presentaban algún “problema”. Pero, ahora, el problema, desde mi punto de vista, no parece la empresa que suministra el servicio, sino quien se debe encargar del mantenimiento del lugar, el cual recibe todos los meses un canon que pagan vecinos y vecinas o propietarios/as e inquilinos/as a un Consorcio en concepto de:

Expensas Comunes Ordinarias y Expensas Comunes Extraordinarias.

Vale aclarar, que a las Expensas Comunes Ordinarias las deben pagar quienes alquilan y las Comunes Extraordinarias como: “Fondo de Reserva” o “Impuesto Inmobiliario” las deben abonar sus propietarios/as. Ésta breve explicación es para tener en cuenta, porque hay muchísimos inquilinatos en nuestra provincia que cobran expensas de todo tipo, pero no poseen CONSORCIO. Esperemos que quienes dicen “Representarnos” se pongan a trabajar en una Ley que regule éste tipo de actividades en nuestra Provincia y que todos y todas podamos alquilar de una forma mas digna y justa.

“DESAMPARO JUDICIAL”

Otro tema que llamó la atención ésta semana, aunque todavía no se divulgó en ningún medio, fue el accionar de dos inmobiliarias con “amenazas” de embargos y pedidos de cobros increíbles por más de 100 mil pesos.

El primero se dio en Santa Rosa, cuando una mujer adulta mayor, que se encuentra en silla de ruedas, está desesperada porque: “en el lugar donde vivía se había atrasado 1 mes y medio con el alquiler y lo cual, la administradora del lugar-una abogada- decidió rescindirle el contrato y retener el mes en depósito en garantía. Por lo que la locataria accedió y dejó el alquiler.

Luego de pasar el tiempo y que la ex -locataria alquilara en otro lugar, porque no posee una casa propia, la abogada-administradora del lugar donde vivía antes, le envía una Carta Documento y le exige una indemnización que supera los $100.000,00 . La desesperación entró a correr por la mente de ésta jubilada y para que no molesten a su garantía, gastó en ver a un profesional que la asesorara, ésta persona profesional, también abogada, le dijo luego de un tiempo: “Que debía arreglar el dinero que le reclamaba la otra parte, porque se había vencido el tiempo procesal”.

Ahora la situación de ésta jubilada es desesperante y no sabe a quién recurrir… ¿Existirá algún abogado/a que la pueda defender?….

El segundo caso le ocurrió en Gral. Pico, a una persona que alquiló un departamento a una inmobiliaria que tiene oficina en esa ciudad y en Santa Rosa.

La persona alquilaba el inmueble y decidió resolver de forma anticipada, a lo que ésta inmobiliaria le exigió que abone, en concepto de indemnización al propietario 1 mes de alquiler (Art.N°1.221 C.CyC.N). Pero, lo más curioso es que ni la inmobiliaria, ni el propietario le devolvieron de ninguna manera: “El Mes en Depósito Actualizado”. Pero sí la inmobiliaria le cobró al ingresar, 1 mes de comisión inmobiliaria-recordemos que en ese momento la ley fijaba 3% a cada parte- . Sin embargo y pese a la tristeza de tener que dejar su dinero, la locataria “agachó la cabeza y dejo el inmueble que arrendaba.

Después de unos meses, la ex –locataria, recibió un llamado de la inmobiliaria que le alquilaba antes, porque le reclamaban otra indemnización de $15.000,00 por: “no estar pintado con la marca de pintura que la empresa utiliza”. Hoy, ésta persona que aún alquila, vive momentos de desesperación, por las constantes presiones que la somete la inmobiliaria. Ahora me pregunto:

¿Es Siempre Obligación entregarlo pintado?…

“No es obligación entrégalo pintado, siempre que presente desgates por el buen uso y goce. Ahora si accidentalmente o intencionalmente manchamos una pared, debemos pintar como corresponde”.

“Por otra parte, lo de la –marca de la pintura- es muy difícil comprobar…”.

¿Cómo reclamar el reintegro del mes en Depósito Actualizado?…

Siempre que queramos rescindir el contrato o nos vemos obligados/as a hacerlo, debemos dar aviso de forma fehaciente, es decir, a través de una Carta Documento. Si entregamos el mismo, finalizado el contrato y en las mismas condiciones en que fue recibido, excepto el desgate ocasionado por el buen uso y goce, nos deberían devolver ese mes o pagaré (que actualmente está prohibido exigir o firmar) actualizado. De lo contrario y sólo en La Pampa, debemos ver a un abogado/a y hacer la Denuncia Penal correspondiente. (Artículo N°173; Inciso N°2 del C.P.N).

Recordemos que La Pampa es una de las muy pocas, que para éste tipo de trámites exige el patrocinio legal obligatorio, en otras provincias, el supuesto damnificado puede concurrir por sus propios medios y sin tener que ponerse en gasto con un abogado o una abogada particular.

