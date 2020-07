Abogado pampeano se presentó en representación del perro que mataron en Victorica

El abogado Juan Díaz solicitó al Ministerio Público Fiscal que lo incorporen al expediente para representar al perro que fue atropellado por el consignatario de hacienda, Luis Esteban Aguirre en Victorica. Hay antecedentes de representación de animales “no humanos” pero es el primer caso de un querellante particular.

En diálogo con Plan B Noticias, Juan Díaz afirmó que “me presenté como querellante particular entendiendo que el perro es un animal no humano y una víctima del hecho. En el Código Procesal Penal se le asignan derechos a las víctimas, haciendo referencia a esa circunstancia y a que no tienen voz y no tienen representación, y que no deja de ser un acto de violencia interespecie”

“Es otra clase de violencia como podríamos decir la de género”, ejemplificó.

“En el marco de la ley 14346 de protección frente al maltrato ya la crueldad animal, la presentación persigue que nos hagan lugar en cuanto a la legitimación y después establecer una permanencia en la investigación en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal”, señaló.

Díaz explicó que “hay antecedentes que consideran a los animales como sujetos de derechos. En nuestro país pasó en el caso del orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, donde se interpusieron habeas corpus en su favor por una cuestión de libertad”.

Agregó que “lo novedoso de esta presentación es que la hice como querellante particular. Las que se habían hecho antes fue por medio de ONGs, asociaciones o fundaciones. Yo lo hice en forma personal basado en el artículo 41 de la Constitución Nacional en la protección a la biodiversidad y a la vida”.

“Todas las víctimas de delitos pueden tener una representación legal por el MPF o como patrocinios particulares como querellantes, menos los animales no humanos. En este caso estoy pidiendo se me legitime para poder colaborar en la investigación”, cerró.

El 14 de julio pasado Aguirre atropelló a un perro con su auto y al ver que no lo había matado, retrocedió y volvió a pisarlo, para garantizar que estuviera muerto.

El hombre dijo que lo mató porque el perro le había matado otro animal. Fue formalizado por “crueldad animal” y puede recibir una pena de 15 días a 1 año de prisión.

Interviene el juez de audiencia, Carlos Espínola.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios