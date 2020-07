En plena pandemia, ATE denuncia precarización laboral en salud

La Asociación de Trabajadores del Estado realizó la conferencia de prensa en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria, preparado especialmente para la pandemia de coronavirus, donde funcionará el hospital nuclear, parte del Lucio Molas.

Leandro Chirino, enfermero y delegado de ATE del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente, explicó la situación de los trabajadores monotributistas que cumplen funciones en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria. “Son compañeros enfermeros en estado de precarización laboral porque están revistiendo con un monotributo”, dijo.

“Y un monotributo es una contraprestación de servicio. Por lo tanto, si el compañero no presta servicio un día, no se le paga. Es decir que si los enfermeros se contagian de COVID-19 o alguna otra enfermedad y si no pueden prestar servicios, dejarían de cobrar sus sueldos”, criticó Chirino.









Además, denunció que no cuentan con un seguro acorde al trabajo y trabajaron gratis.“Durante el mes de mayo y junio, los compañeros estuvieron prestando servicios a las y los pampeanos, sin ningún estado de revista. A ellos se les venció a mitad de mes el monotributo y se tomaron 30 días para liquidarles a los compañeros”, afirmó.

“Es decir que estuvieron viniendo si descubrir ninguna guardia durante 30 días ininterrumpidamente, para que ahora, le junten toda la facturación a partir del 15 del mes, como si el resto de los días no hubiesen trabajado”, afirmó.

“Es decir que estamos hablando del 75% del personal de enfermería del Centro Emergente, del 60% de trabajadores de clínica médica y del 50% de compañeros activos de terapia intermedia en el Lucio Molas. Es decir, son los trabajadores que están en el frente de batalla, son los que se van a contagiar de esta enfermedad y en este momento, están sin ningún tipo de cobertura” afirmó.

“Nos van a decir que están con un monotributo, pero se tomaron noventa días para hacer el pase a planta permanente de estos trabajadores. Reclamamos desde el sindciato que se tomen las medidas necesarias urgentes, para que esos compañeros pasen a planta permanente como corresponde. Son compañeros que si hoy se enferman, van a llevar la enfermedad a sus casas, no van a poder facturar, no van a poder comer y si tienen la desgracia de que a alguno le cueste la vida, no van a tener un seguro que los avale como trabajadores”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios