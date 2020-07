Suspenden el paro en OCASA

El Sindicato Único de Fleteros de La Pampa presentará recursos judiciales y administrativos para lograr la reincorporación de los 3 despedidos. En pocos días podrían volver al paro.

El gremio informó que se suspendía la medida de fuerza para que se pudieran entregar mercaderías consideradas esenciales pero anticipó que de no cambiar la situación, volverían a la huelga.









“Se dio por terminada la segunda medida de fuerza para la firma OCASA, seguimos en estado de alerta y movilización, y no descartamos nuevas medidas de fuerza en esta lucha, pidiendo la reincorporación de los 3 compañeros despedidos arbitrariamente por dicha empresa, la cual no solo infringe el derecho de los compañeros delegados gremiales estipulada en la ley 23.551, si no también es un brutal atropello al DNU del Presidente de La Nación Argentina 329/20 que prohíbe los despidos sin justa causa”, señalaron.

“Es de conocimiento que está quebrantando en los contratos fraudulentos que les hacen a los compañeros fleteros, (que según la empresa son «contratos comerciales») la ley 20.744 ley de contrato de trabajo. Así mismo sabemos y somos conscientes que estamos exponiendo a los compañeros ya que estamos en pleno pico de la pandemia, también sabemos la entrega de medicamentos esenciales a farmacias, hospitales, centros de salud”, añaden.

“Apelamos a la predisposición de la secretaria de trabajo de la provincia de La Pampa para que dicte la conciliación obligatoria. Seguimos encaminados en el marco legal con nuestros asesores legales, seguiremos estando en la calle si es necesario, porque la única lucha que se pierde, es la que se abandona”, indicaron en un comunicado de prensa.

Por último agradecieron “a los sindicatos que se hicieron presentes y acompañaron esta justa lucha que aún no termina, Foecyt, sindicato de Vialidad Nacional, SUGARA, CTA de los trabajadores, UTELPA, CGT con el comunicado de prensa, Sindicato de TELECOMUNICACIONES y al diputado Provincial Cesar Montes de Oca que se involucró en esta lucha”.

