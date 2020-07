Espartaco Marín será querellante en la causa de espionaje ilegal macrista: “Con estas cosas no se jode”

El diputado provincial del PJ, Espartaco Marín, confirmó que será querellante en la causa por espionaje ilegal que involucra a ex agentes de la AFI, vinculados al gobierno de Mauricio Macri, luego de que una ex agente reconociera que habían hecho una causa en su contra.

Marín afirmó en declaraciones radiales que ya se venía asesorando en el tema con el letrado que defiende a Cristina Fernández, Carlos Beraldi y que luego de la declaración de ayer de una exagente en la Bicameral, confirmó que las acusaciones en su contra, fueron una operación política. se constituirá como querellante.

“Con estas cosas no se jode”, dijo Espartaco Marín. “La Pampa no estaba acostumbrada a este tipo de cosas y estos sótanos de la democracia, que menciona el Presidente, también socavaron en nuestra provincia”, agregó, para adelantar que ya venía evaluando la posibilidad de ser querellante. “Tengo una buena relación con el abogado de Cristina Fernández, estudié algunas materias con él y ya me estaba asesorando en el tema”, reveló a periodistas de la FM Radio Noticias.

Espartaco Marín señaló que en el armado de su causa hubo tres patas. “En mi caso, se armó una causa en el año 2016. En esta operatoria hay tres patas, la pata de inteligencia, confirmada ayer por un propio agente, la pata de la justicia, que claramente, a mi entender, hubo autoridades judiciales de la justicia federal que hasta apeló un sobreseimiento. Yo me cansé de presentar pruebas para desvincularme de esto y parecía que la presunción de inocencia se había invertido. Estuvo durante ocho meses presentando una prueba tras otra, para desvincularme de algo que no estuve vinculado y por otro lado, hay una pata comunicacional, por acción, por omisión, por crear una noticia de alto impacto, terminó siendo parte de una gran operatoria de lawfare”, criticó.

También fue consultado sobre su relación con el ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno y el agente Alan Ruiz . «Con el ex ministro, siendo yo presidente del bloque, teníamos diferencias políticas», manifestó.

En referencia a Alan Ruiz, reveló que lo conoció en una charla sobre seguridad que se brindó en la UNLPam. “Una vez tuvimos una charla en el 2016, con el diputado Berhongaray y ahí lo conocí, fue en un panel, que se hizo en la Universidad Nacional de La Pampa. Luego me enteré, que se había ido a Buenos Aires y recalado en la AFI”, agregó.

Cabe recordar que ayer, una ex agente aseveró en la Bicameral que el organismo se movió para perjudicar a dirigentes peronistas y kirchneristas, entre ellos el diputado pampeano Espartaco Marín

Una ex agente y otro agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) confirmaron que la causa que se orquestó para involucrar al diputado provincial peronista Espartaco Marín estuvo impulsada por el macrismo que había hecho base en ese lugar, con la idea de perjudicarlo políticamente.

Así surgió de las declaraciones que se acumulan, donde la cuestión del espionaje ilegal macrista no solo ocupa papeleo en el Poder Judicial, sino que también está bajo la lupa de la Bicameral.

Ante el Congreso Nacional, que analiza el tema, una exagente, que ya no trabaja en la AFI y es abogada, reafirmó que se le inventó una causa al legislador con la intención de perjudicarlo políticamente.

La misma agente ratificó el rol de Alan Ruiz en la operación general para perjudicar especialmente al kirchnerismo y espiar a Cristina Fernández y al Instituto Patria.

Los dichos fueron ratificados por otro agente, que señaló que según su mirada en el Caso Marín no había razones para impulsar una denuncia formal pero recibió la orden de hacerlo de parte del funcionario macrista que ocupaba en AFI el área de Jurídicos, José Chizo» Padilla.

La información sobre los dichos de la agente, cuya identidad se mantiene en reserva, fue divulgada por el periodista Ariel Zak, quien cubre el caso para la agencia Télam y otros medios.

-Relató q la AFI se puso al servicio de las causas judiciales contra ex funcionarios kirchneristas.

-Contó q le habían armado una operación a Espraco Marin, hijo del ex gobernador pampeano, Ruben Marin (PJ).

-Confirmó q Alan Ruiz (op. espaciales) dispuso espionaje al Patria. — Ariel Zak (@Ariel_Zak) July 22, 2020

El agente dio detalles de actividades desarrolladas por la dirección de Jurídicos ampliada a partir de la incorporación de agentes de calle y reveló que, incluso, hubo espías de carrera del sector de Contrainteligencia que «hasta llegaron a fotografiar a los nuevos agentes que dependían de Jurídicos en sus tareas en el terreno».

También contó que en una oportunidad, desde el sector de Interior, «llegó un caso vinculado a Espartaco Marín, hijo del ex gobernador justicialista de La Pampa Rubén Marín», y que cuando lo analizó decidió «dejarlo de lado» porque entendió que se trataba de una «operación política».

Como se recordará ‘Taco’ Marín fue involucrado en un expediente sin pruebas en el que sin embargo se aludía a un largo listado de personas supuestamente vinculadas a delitos como el narcotráfico o el lavado de dinero.

El rol del fiscal Gómez Barbella queda seriamente en cuestión. El funcionario no solo sostuvo la primera acusación, sino que tras una falta de mérito pidió ahondar en el expediente. Nunca hubo pruebas suficientes y por eso terminó con un sobreseimiento. Gómez Barbella, además, contribuyó a que la causa se hiciera pública.

