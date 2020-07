Desalojan a una mujer y su hija de la casa de Melody Martínes: “yo no la usurpé, me engañaron”

Una mujer y su hija de 11 años fueron desalojadas esta mañana por la policía y el IPAV de la vivienda que pertenece a una de las dos personas acusadas del asesinato de Felisa Acevedo. Para el IPAV la casa fue usurpada, para la mujer, permutada por otra y engañada en la transacción.

Este mediodía la policía de La Pampa y el IVAP desalojaron a una mujer y su hija de la vivienda de la calle Juana Manso 884: pertenece a Melody Martines, que junto a Pablo Daniel O’Lery, están siendo juzgados por el robo y asesinado de Felisa Acevedo, ocurido el 31 de octubre de 2018 en el barrio Callfucurá de Santa Rosa.









En diálogo con Plan B, la mujer desalojada contó que “esta persona, Horacio, del sindicato de camioneros, me permutó la casa. Me presentó papeles truchos, porque esta casa la había usurpado a una chica que estaba en condición carcelaria”.

“Nosotros hicimos el traspaso por la enfermedad que yo tengo, de discapacidad mental y demás. Me hizo papeles truchos, con certificaciones y ahora yo quedo en la calle y él en mi casa, en Héctor De La Iglesia, 403 y Calo, se queda él. Yo vivía ahí y la canjeé por esta para estar más cerca de la posta”, agregó.

“Cuando iba a hacer el traspaso por esta casa, me enteré que había sido usurpada por él y se quedó con mi casa. Ahora él no quiere salir y yo quedo en la calle”, agregó.

– ¿Cuándo realizaste el canje de la casa?

– En junio. Lo hice porque me quedaba cerca de la Posta Sanitaria, a tres cuadras. Y como tengo ataque de pánico, fobia y tratamiento psiquiátrico con el doctor Feliciani, que me trata. A mí me cuida mi hija de doce años y me quedaba más cerca.

Yo publiqué mi pedido en el compra-venta y él me ubicó a mí. A mí me convenía porque me quedaba cerca de la Posta. Se aprovechó de mi enfermedad, me sacó la casa y me presentó papeles truchos. Ahora me quedo en la calle, porque no tengo parientes ni a nadie. El desalojo se hace sí o sí. Esta persona vive sola, tiene plata y se quedó con mi casa.

La mujer agregó que se sintió engañada. “Me hizo una estafa muy grande a mí, a una persona que no entiende de papelerío. Esa sigue siendo mi casa, pero tengo que sacarlo a él de allá. Ayer, supuestamente lo iban a desalojar, pero él tiene contactos con el Poder Judicial y no lo desalojaron”.

“Mi familia soy yo y mi hija. Él usurpó esta casa y me hizo el intercambio. Íbamos a hacer el intercambio en el IPAV, pero nunca fue al IPAV y se quedó con mis papeles, que ahora tiene la justicia y los duplicados, están en mano del IPAV. Ahora yo tengo que hacer lo posible, para recuperar mi casa”, indicó.

Consultadas sobre si tenía algún trabajo, dijo que no. “Ahora me estaban haciendo los trámites por mi discapacidad en Anses, por la pensión y se atrasó todo por la cuarentena”, indicó.

Otra versión

Fuentes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda señalaron que La mujer, de apellido Haag “es adjudicataria de una vivienda, tiene una casa, que por algún motivo cambió con alguien, por la de Melody Martínes. Teóricamente habló con este Horacio, que legalmente para el IPAV no existe en relación con la vivienda”.

“Ella está viviendo en esa casa, la teníamos en proceso de irregularidad, porque desde que Martines está presa, habían hecho de todo, la habían vendido, alquilado”, indicaron sin precisar quiénes habían hecho eso

“Ahora esta mujer pretende que le devolvamos la casa de ella, que ella misma cambió. Cuando ella nos cuenta que no vive en su casa, nosotros iniciamos un proceso de irregularidad en el IPAV. Pero le recomendamos que vaya a la justicia para recuperarla, porque es la legítima dueña de la vivienda de la calle De la Iglesia al 403”, señalaron

“Desde el IPAV, queremos que la mujer y su hija vuelvan a su casa”, finalizaron.

