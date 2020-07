Ardohain afirmó que aumentó la “delincuencia” y lo atribuyó a un plan del kirchnerismo para “liberar presos”

El presidente del bloque de diputados de Propuesta Federal dijo esto al referirse a la violencia y delincuencia, motivada por el deterioro social por la falta de trabajo. Además, reclamó al gobierno del Frente de Todos que «dejen de lado las internas políticas» y trabajan para resolver la economía pospandemia.









Martín Ardohain expresó que hay una «creciente ola de delincuencia» en el país y dijo que tiene que ver con un «plan de impunidad» de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para «interferir en la justicia y liberar miles de presos que inmediatamente vuelven a reincidir».

También le apuntó al presidente Alberto Fernández, por la situación social y económica, luego de que éste señalara en una entrevista al Financial Times: «no creo en los planes económicos» y «es demagógigo pedir que le reduzca el sueldo a sus funcionarios».

«Ese tipo de comentarios me hacen pensar no existe un plan económico para cuando llegue el día de inicio de la pospandemia, mientras pareciera que sí existe un plan minucioso para la impunidad de la vicepresidenta», señaló.

«Trabajen, dejen de lado las internas políticas y resuélvanlo», manifestó Ardohain.

Los dichos:

«Estamos transitando un profundo deterioro social con la falta de trabajo, que en muchos casos se traslada a hechos de violencia y delincuencia. Desde el inicio de la pandemia, hemos visto con el correr de los días, como la inactividad de la mayoría de los rubros generadores de empleo genuino, caía estrepitosamente. Esto ha generado que muchas personas pierdan su trabajo, que cada día sean más los que dependan de una ayuda estatal casual (por ejemplo, la IFE) que todos sabemos que diez mil pesos hoy, no alcanzan para llegar a fin de mes, ni siquiera llegan a cubrir una semana en una familia tipo.

«Es altamente preocupante escuchar decir al presidente Fernández cosas como “francamente, no creo en los planes económicos” como le expresó a Benedict Mander, corresponsal del Financial Times en Argentina o decir que es demagógico pedir que les reduzca el sueldo a sus funcionarios», consideró Ardohain y expresó: «ese tipo de comentarios, me hacen pensar que tampoco existe un plan económico para cuando llegue el esperado día de inicio de la post pandemia, mientras parecería que sí existe un plan minucioso para la impunidad de la vicepresidenta».

La violencia y delincuencia que estamos sufriendo como sociedad, es cada día peor, lo vemos en los noticieros y lo leemos en los diarios. El pueblo ve como la vicepresidenta y sus seguidores, desarrollan un plan de impunidad interfiriendo en la Justicia y liberando a miles de presos, que inmediatamente vuelven a reincidir, ya que el Estado no tiene la capacidad de control, ni tobilleras para todos los liberados.

Con el correr de los días vemos alarmados, que la activación de la economía y la recuperación del empleo privado, no pueden esperar un minuto más. Trabajen, dejen de lado las internas políticas y resuélvanlo!»

